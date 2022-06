Lyt til artiklen

En bombe er detoneret i nordjysk politik.

Kristoffer Hjort Storm, den måske mest prominente DFer nord for Mariagerfjord, trak i sidste uge stikket for det parti, han om nogen har tegnet i Aalborg de seneste år.

Med nutiden som politisk statsløs for DFs tidligere nordjyske kronprins lurer dronningen Støjberg i fremtiden som den helt store ubekendte i både det nordjyske og danske politiske landskab.

Men det er ikke en hvilken som helst politiker, Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt mister.

Kun 32-årige Kristoffer Hjort Storm pegede ved formandsvalget i januar på netop Messerschmidt.

Selv kalder Kristoffer Hjort Storm partiets nuværende forfatning for »selvdestruktiv«.

»Uroen stjæler bare opmærksomheden,« siger Kristoffer Hjort og kalder det en »umulig kamp« for den nye formand.

Hvad er det, der er ændret sig siden januar?

»Det er, som om der ikke er fokus hele vejen gennem partiorganisationen. Morten kæmpede flot, men jeg har den holdning, at når krisen er så stor, er det vigtigt, at maskinrummet arbejder fuldstændig i samme retning.«

»Så er det bedre for partiet i den længere tidshorisont, at jeg er ude,« siger Kristoffer Hjort.

Netop fordi familiefaren, der bor i Godthåb uden for Aalborg, har støttet Messerschmidts kandidatur, tager hans stop ekstra hårdt på det nye DF-overhoved i forhold til de seks folketingsmedlemmer, der har forladt partiet i protest mod Messerschmidt.

»Det er ikke et knockout, men en lussing, der svier for DF,« lyder den umiddelbare analyse fra B.T.s politiske redaktør, Anders Leonard.

Kunne et muligt nyt parti med Inger Støjberg i front være en mulighed for Aalborg-rådmanden og DF-afhopperen Kristoffer Hjort Storm? Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kunne et muligt nyt parti med Inger Støjberg i front være en mulighed for Aalborg-rådmanden og DF-afhopperen Kristoffer Hjort Storm? Foto: Søren Bidstrup

Det bliver næsten ikke mere aalborgensisk, for ved siden af sit politiske arbejde – indtil han overtog fuldtidsposten som rådmand for ældre og omsorg efter kommunalvalget – har Hjort Storm arbejdet for Rekom, der bestyrer de fleste af Jomfru Ane Gades barer.

Faktisk har den arbejdsomme Hjort Storm – trods politisk arbejde i både kommune og region – også vedligeholdt sin tjans hos Rekom efter kommunalvalget.

Nok at lave har der også været i byrådet, hvor flere B.T.-afsløringer har gjort Hjort Storm til ivrig opposition til det socialdemokratiske styre – på trods af et lavt mandattal.

Faktisk var han en af de få, der kom godt ud af valglussingen til KV21 – og det blev bemærket både internt i partiet, men også eksternt af eksperter og kommentatorer, at nordjyden tog en af partiets eneste sejre.

»DF formår i Aalborg at holde skindet på næsen. (...) Det her ses som en lille sejr for DF,« sagde kommunalekspert Roger Buch ved den lejlighed.

Det bakkes op af Anders Leonard, der kalder Hjort Storm for en dygtig parlamentariker, der »har vist sit talent i forhandlinger«.

Senest hvor han sneg sig med i regionsrådet, ligesom han også spillede en nøglerolle i konstitueringen af Thomas Kastrup Larsen (S) som borgmester – for kort tid efter at score den prestigefyldte tjans som rådmand for et af DFs kerneområder, Ældre og Omsorg.

»Også internt i partiet er han blevet betragtet som et af de mest lovende talenter,« uddyber Anders Leonard.

»Kristoffer Hjort Storm var en af Messerschmidts gulddrenge. En af dem, man så som et lysende talent og en sikker mand i baglandet. Derfor gør det ekstra ondt på Messerscmidt,« siger han.

For det skrantende parti, som Hjort Storm forlader, er exitet også problematisk.

»Det her rokker ved Messerschmidts tag om formandsposten. Han har gennem hele valgkampen levet af, at han havde den største opbakning i baglandet. Begynder de dygtige unge at melde sig ud, står han usikkert,« siger Anders Leonard.

Rådmand Kristoffer Hjorth Storm (UFP) er træt af endnu en sag om Spritten. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Rådmand Kristoffer Hjorth Storm (UFP) er træt af endnu en sag om Spritten. Foto: Aalborg Kommune

Da Hjort Storm gav sin stemme til Morten Messerschmidt i januar, var støtten var i den grad gensidig.

Messerschmidt havde med både Hjort Storms politiske tæft og DF-afmatningen i Nordjylland håbet, at Hjort Storm kunne være partiets spidskandidat til det kommende folketingsvalg. Det takkede rådmanden dog pænt nej til – og nu er spørgsmålet, hvad fremtiden så bringer.

Og her rumsterer Inger Støjberg – mén, siger Anders Leonard:

»For det første ved vi ikke, om de kommer, og derudover om de overhovedet stiller op på kommunalt niveau, men Kristoffer Hjort Storm er en ombejlet herre. På relativt få år har han sat sig som en tung stemme i nordjysk politik,« siger B.T.s politiske redaktør.

Hjort Storm ved endnu ikke selv, hvad der skal ske, selvom han har brugt meget tid på at tænke over det i hjemmet i Godthåb – uanset om der lurer en mulighed hos Støjberg, der bor i Hadsund, små 40 kilometer fra Godthåb, så mangler han ikke bejlere.

»Ja, jeg har flere,« lyder det fåmeldte svar til slut fra Kristoffer Hjort Storm.