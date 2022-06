Lyt til artiklen

Den nordjyske DF-profil Kristoffer Hjort Storm har netop valgt at forlade Dansk Folkeparti.

Det skriver han i et opslag på Facebook fredag aften.



»Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i næsten 12 år, hvilket svarer til mere end 1/3 af mit liv. Jeg har haft nogle af mine største oplevelser i og med partiet,« skriver han og fortsætter:

»Men nogle gange sker der det i et forhold, at man udvikler sig forskelligt. For mit vedkommende har det faktisk stået på i en længere periode, hvilket jeg også har givet udtryk for flere gange.«

Hertil skriver han, at han ikke ønskede, at hans udmeldelse skulle flytte fokus fra folkeafstemningen.

»Derfor har jeg valgt at holde det internt indtil i dag.«

Kristoffer Hjort Storm er tidligere blevet udråbt som et af Dansk Folkepartis største talenter, og han han har da også været en af Nordjyllands største stemmeslugere.

DF-profilen er desuden Rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen i Aalborg Kommune, og han er ligeledes valgt ind i Regionsrådet i Region Nordjylland.

»Jeg vil komme til at savne mange af medlemmerne i partiet, men jeg håber selvfølgelig på, at vi fortsat vil kunne mødes over en kop øl eller kaffe,« afslutter han.