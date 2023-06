Det er nu eller aldrig, hvis Mette Frederiksen skal være topboss i NATO.

Så klar er meldingen fra Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator for B.T.

Fredag er det kommet frem i norske medier, at USAs præsident Joe Biden har bedt Jens Stoltenberg om at tage et år mere som generalsekretær i NATO.

Igen og igen er Mette Frederiksens navn ellers blevet nævnt som en af favoritterne til at overtage Stoltenbergs post, når den udløber 30. september i år.

Fredag eftermiddag testede B.T. Mette Frederiksen ved at spørge, om hun vil sige følgende sætning:

'Hvis jeg får tilbudt jobbet som NATO-generalsekretær, så vil jeg ikke tage jobbet.'



Men det vil Mette Frederiksen ikke sige.

»Det er meget sjældent, at jeg siger præcist det, B.T. beder mig om, fordi så vil Danmark se helt anderledes ud, end Danmark gør. Så du spørger, og jeg svarer,« lød det fra Mette Frederiksen.

Men ender det nu med, at Jens Stoltenberg får et år mere som topboss i NATO, som Joe Biden åbenbart ønsker, så vil rygterne om Mette Frederiksen som aftager efter alt at dømme fortsætte i et år endnu.

»Det kan man ikke leve med i Socialdemokratiet,« siger Joachim B. Olsen.

Han forklarer, at det skyldes den seneste tids interne uro i partiet om, hvem der eventuelt skal overtage efter Mette, hvis hun blev NATOs generalsekretær.

Mette Frederiksen har hidtil haft held med at lukke ned for de såkaldte kaffeklubber, som repræsenterede de forskellige fløje i Socialdemokratiet.

Magtkampe er i gang

Men nu er der er ved at opstå en magtkamp om, hvem der kan gå hen og måtte overtage formandsskabet.

Eftersigende er der en fløj, der peger på finansminister Nicolai Wammen, og en fløj, der peger på justitsminister Peter Hummelgaard som ny formand.

Så knivene er ved at blive slebet internt i Socialdemokratiet.

»Derfor har man brug for i partiet, at hun melder ud, at hun ikke vil tage imod jobbet som NATOs generalsekretær, hvis hun bliver tilbudt det i fremtiden,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

Her er Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Her er Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Også selv om Joe Biden kommer og prikker hende på skulderen,« siger B.T.s politiske kommentator.

Han peger på to scenarier, der kan være afgørende for, at Joe Biden ikke peger på Mette Frederiksen som ny generalsekretær i NATO.

Enten er Mette Frederiksen blevet vejet og fundet for let til posten som som NATOs generalsekretær.

Den anden mulighed er, at man i NATO har vurderet, at det er problematisk at skifte generalsekretær midt under Ukraines offensiv mod Rusland.

Meldes det ud, at det sidste scenarie er årsagen, vil muligheden for at Mette Frederiksen overtager Jens Stoltenbergs post i NATO ikke være afskrevet helt.

Og derfor vil rygterne om Mette Frederiksens NATO-drøm blot fortsætte i et år frem, hvis ikke Mette Frederiksen melder helt klart ud, at hun ikke vil have posten.