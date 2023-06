USAs præsident, Joe Biden, har bedt Jens Stoltenberg om at fortsætte som NATOs generalsekretær et år mere. Det erfarer de norske medie NRK, TV 2 Norge og dn.no.

Medierne erfarer, at Bidens opfordring kom under et møde med Stoltenberg tidligere på ugen, hvor Biden gjorde det klart, at det ikke havde været muligt at finde en kandidat til posten, som havde bred støtte i alle medlemslande.

Stoltenberg har eftersigende ikke reageret på anmodningen endnu, lyder det videre.

Stoltenbergs periode i NATO er egentlig allerede udløbet, men den er blevet forlænget ad flere omgange. Det er blandt andet sket som følge af krigen i Ukraine.

Den seneste forlængelse varer indtil 30. september i år.

Der har længe været spekulationer om, hvem hans afløser skulle være, såfremt han går af til efteråret.

Statsminister Mette Frederiksens navn er kommet op flere gange i den senere tid. I denne uge har hun dog gjort sit for at mane det rygte til jorden.

»Jeg er meget glad for mit arbejde, og det har jeg tænkt mig at passe,« sagde statsministeren torsdag i et interview med DR.

»Så nej, jeg er ikke på vej til NATO.«