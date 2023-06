Alex Vanopslagh åbnede allerede ballet for en uges tid siden:

'Hvis topjobbet i NATO glipper, skal vi så have en statsminister i Danmark, der ønsker sig væk?' spurgte Liberal Alliances partiformand på Facebook.

Hvad hvis Mette Frederiksen IKKE får job i NATO som generalsekretær, som det politiske Danmark ellers ivrigt snakker om? Kan hun så bare fortsætte som statsminister og Socialdemokratiets formand, som om intet var hændt?

»Over for vælgerne, så tror jeg, man skal skelne mellem den korte og den lange bane,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, som fortsætter:

»På den korte bane, så vil fortællingen om, at jobbet som statsminister er hendes andenprioritet naturligvis fylde og svække hendes troværdighed til en vis grad,« siger Joachim B. Olsen.

»Den snak falder også godt ind i fortællingen om, at regeringen er et arbejdsfællesskab mere end et lidenskabsprojekt. Det styrker drilleriet om, at det kunne være noget, som hun vil væk fra,« tilføjer han.

Han mener dog, at Mette Frederiksen med tiden vil ryste den fortælling af sig, når NATO-snakken går i glemmebogen.

»Mette Frederiksen sidder solidt på magten og er en stærk statsminister i regeringen. Over for vælgerne har hun større problemer med den generelle utilfredshed, der er med regeringen,« siger han.

I forbindelse med statsministerens mulige exit til NATO, så er der allerede opstået en vis forventning om et magttomrum, hvor man kan møve sig frem, hvis man er indflydelsesbegejstret socialdemokrat.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Mette Frederiksen har jo ellers haft held med at lukke ned for de såkaldte kaffeklubber i Socialdemokratiet, som repræsenterede de forskellige fløje. Men de er begyndt at røre på sig nu,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Der er opstået en Hummelgaard- og en Wammen-fløj. Det er jo sådan, at når magten er sikret, så er det nemt at være gode venner alle sammen, men opstår der pludselig usikkerhed om magten, så bliver knivene slebet. Det kan være svært at stoppe det slagsmål igen,« siger Joachim B. Olsen.

Til gengæld vil de to andre regeringspartier – Venstre og Moderaterne – drage et lettelsens suk, hvis Mette Frederiksen bliver hjemme i Danmark.

»Begge partier vil være lettede, hvis hun ikke får jobbet. Der er jo opstået en tillid mellem regeringspartierne og de personer, som bærer samarbejdet. Venstre og Moderaterne har også tillid til Mette Frederiksen i det samarbejde,« siger Joachim B. Olsen og kommer med et eksempel.

»For nylig var Løkke ude at sige, at hans parti jo gerne på sigt så nogle reformer af folkepensionen. Her blev han angrebet af Peter Hummelgaard. Og på det socialdemokratiske gruppemøde rejste flere sig op – herunder Jesper Petersen – og brokkede sig over Løkkes udmeldinger,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men Mette Frederiksen satte dem på plads. Hun sagde til dem på mødet, at hvis de mente, Løkke fyldte for meget, så var det, fordi de selv fyldte for lidt. Hun fredede således Løkke mod kritik fra sine egne. Det skaber tillid hos regeringspartnerne,« siger Joachim B. Olsen.