'At løbe er at leve.'

Med en omskrivning af H.C. Andersen-citatet 'At rejse er at leve' fra 'Mit Livs Eventyr' siger Jens Mundeli-Jensen med fem ord, hvad det betyder for ham at løbe og holde sig i form.

I år var han for 30. gang med i Eremitageløbet i Dyrehaven, og den 55-årige ildsjæl hædres med B.T.s ærespræmie, et sølvfad, og et gavekort på 2.000 kroner fra Kaiser Sport som årets mandlige eremitageløber. Som det hedder i indstillingen fra Anne Skriver:

»For Jens er Eremitageløbet det vigtigste løb, som han prioriterer over alle andre løb. Han er en motivator for os alle, der gerne vil dyrke motion. Han forstår at inspirere, bakke op og sørge for, at alle er med, når der skal løbes eller cykles. Hans holdånd og støtte, når kroppen begynder at gøre ondt, er en af Jens’ allerstørste styrker.«

En glad og stolt Jens Mundeli-Jensen med B.T.s sølvfad som årets mandlige eremitageløber. I baggrunden Lynkineser-banneret Foto: Peter Fredberg Vis mere En glad og stolt Jens Mundeli-Jensen med B.T.s sølvfad som årets mandlige eremitageløber. I baggrunden Lynkineser-banneret Foto: Peter Fredberg

Det var en glad og stolt Jens Mundeli-Jensen, som satte kronen på værket med kåringen som årets motionist.

»Fællesskabet omkring løb og motion er en vigtig del af mit liv. Det føles som en drøm at stå her som årets mandlige eremitageløber. Jeg blev fascineret af Eremitageløbet allerede i mit første løb i skoven,« siger han.

Jens Mundeli-Jensen er initiativtager og tovholder i Team Lynkineserne, som han blev inspireret til efter sin debut i The Great Wall Marathon på den kinesiske mur i 2000.

Siden 2003 har man kunnet se banneret med ordet Lynkineserne med sort skrift på gul baggrund på E-dagen i Dyrehaven. Altid på det samme sted.

»E-dagen er årets festligste skovtur for løbevenner og familie,« siger Jens Mundeli-Jensen, som har sin kæreste, Margit, med som en trofast hepper til alle løbene. Også de 38 maratonløb, han har deltaget i over det meste af verden.

Hans fornemste medalje er for de seks 'World Marathon Majors' – New York, London, Berlin, Boston, Chicago og Tokyo.

»Selvfølgelig en lidt dyr interesse, men en fantastisk oplevelse,« siger han.

Interessen for løb afspejles i lejligheden i Glostrup, som er smykket med klenodier fra alle løbene, ikke mindst Eremitageløbet og de mere eksotiske løb rundt om på kloden. Selv på toilettet hænger diplomerne.

På bagsiden af Jens Mundeli-Jensens venstre ben er E-løbsbladet og jubilæerne tatoveret Foto: Peter Fredberg Vis mere På bagsiden af Jens Mundeli-Jensens venstre ben er E-løbsbladet og jubilæerne tatoveret Foto: Peter Fredberg

På bagsiden af Jens Mundeli-Jensens venstre ben er E-løbsbladet tatoveret, og tallet 30 fortæller, hvor mange gange han har deltaget i Dyrehaven. Der er gjort plads til 50 løb. Lykkes det ham at realisere sin jubilæumsdrøm, vil han være 75 år til den tid.

Cykling er en anden af hans interesser, og han har flere gange kørt med Team Rynkeby til Paris.

Jens Mundeli-Jensen er pedel på Busses Skole i Vangede, hvor han leder et løbehold for drenge og piger. Målet for den frivillige træning efter skoletid er Eremitageløbet.

Årets kvindelige eremitageløber, 28-årige Anne Kirstine Vrou fra Bagsværd, blev portrætteret i B.T. i lørdags.