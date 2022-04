B.T.s sexbrevkasse har i dag besøg af sexolog Maj Wismann, der hjælper en 31-årig, mandlig jomfru med et dilemma.

Følg med live i dag, når websexolog Maj Wismann svarer på B.T.s læseres spørgsmål sendt til sexbrevkassen@bt.dk - du kan selv skrive ind helt anonymt, hvis du vil have en af vores eksperter til at tage dine spørgsmål op.

I dag har en 31-årig mand skrevet ind med et problem - skal han sige til kvinderne, han dater, at han er jomfru? Hør Majs svar i videoafspilleren over artiklen, eller føg med på B.T.s Facebook-side, hvor du også kaan stille spørgsmål.

Læs mere om Maj Wismann HER.