5. marts skal den russiske ballet efter planen opføre den berømte forestilling Svanesøen i Odense. Det fremgår tydeligt af musikhuset Odeons kalender.

Det er der dog flere, som mener ikke bør være tilfældet, efter Rusland har invaderet Ukraine. En af dem er Ole Michael Rasmussen, som er opvokset i Odense, men i dag bor fem kilometer uden for Estlands hovedstad Tallinn.

»Jeg har brugt natten på at skrive til medlemmerne i Odenses byråd,« lyder det fra Ole Michael Rasmussen.

Selvom udlandsdanskeren er meget bevidst om, at ikke alle russere kan tages til indtægt for det, der sker i Ukraine disse dage, mener han alligevel, at der er ingen vej udenom. En grænse skal sættes.

Man må føre totalkrig for at sende et klart signal. At man tager afstand fra krigen i Ukraine.

»Det er et åg, alle russere må bære i disse dage, ligesom at man i Danmark også må bære de øgede omkostninger, der er på energipriser,« siger Ole Michael Rasmussen.

Personligt har han gode venner, der er russere, og han forstår også, at der er mange, som ikke støtter op om krigen i Ukraine.

Som han ser det, er det bare nødvendigt, at der er nogle konsekvenser ved det, der sker i Ukraine. Og et af de steder Danmark og danskere kan sætte ind er ved eksempelvis at aflyse kulturelle arrangementer med russiske artister, mener han.

»Vi så det fredag, hvor et arrangement i Aarhus med en russisk sangerinde blev aflyst, og selvfølgelig var det på nogle punkter ikke et sammenligneligt arrangement, fordi hun offentligt har vist støtte til Putin, men på andre punkter er det dog,« siger Ole Michael Rasmussen.

»For selvom der kan være nogle – hvis ikke alle - af de russiske dansere, der er imod krigen, så har man jo også set at eksempelvis melodigrandprixet ikke medtager russiske deltagere. Vi er nødt til på samme måde at sætte ind, hvor vi kan.«

Fra Odeons side oplyser deres presseansvarlige Simon Verheij, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle planer om at aflyse arrangementet, og at det derudover er udefrakommende arrangører, der har lejet sig ind.

»Vi har dybest set ikke noget kunstnerisk ansvar for, hvem der er på scenen. Det er heller ikke meldt ud, at man i Danmark har sådan nogle sanktioner overfor russere,« siger Simon Verheij.

»Det er vigtigt at have fokus på bolden, og det vigtigt at have perspektivet. Det her er noget, der er booket for et år siden, og der er kun nogle af danserne, der er russere. Det er svært at pege fingre, og det er vigtigt at huske, der er ikke politiske sanktioner mod russisk optrædende. Kommer der det, vil vi selvfølgelig følge dem.«

Nogle mener afmelding af russiskfunderede kulturelle- og sportslige begivenheder netop er at holde fokus på bolden. At det er at sige fra på en ikkevoldelig måde. Hvad siger du til det?

»Det kan også være en løsning, men det er ikke op til os. Vi er i dialog med arrangøren bag arrangementet, Peter Sindberg, og så melder vi ud, hvis der er noget nyt.«

Men I tjener jo også penge på denne forestilling?

»Selvfølgelig gør vi det. Men det er ikke vores job at tjekke op på hver optrædendes politiske orientering. Og det er heller ikke mit indtryk, at de penge, der bliver tjent, går til Putins krig, selvom jeg selvfølgelig godt ved, at alt hænger sammen.«

B.T. har forsøgt at række ud til Peter Sindberg, der arrangerer Svanesøen med Den Russiske Ballet, men det er ikke lykkedes.