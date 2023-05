En prøve, der ikke gik helt, som han havde håbet, var noget af det, der spillede ind på, at det danske grandprix-håb Reiley pludselig måtte trække sig fra en række interviews.

Det fortæller han nu i et interview med B.T. kort før showstart.

Onsdag var det meningen, at den færøske sanger skulle mødes med flere danske medier, men kort tid før blev det meldt ud, at han måtte trække sig.

Forinden havde han været til sin første store generalprøve, og den var ikke gået som håbet, forklarer han nu.

En række medier og Eurovision-kommentatorer var også hurtigt ude på de sociale medier og skrive, at sangerens vokal virkede 'shaky'.

»Jeg er meget ked af det. Der er meget pres på, og de her seneste par uger har jeg lavet meget presse,« forklarer Reiley et par timer før, at han skal stå på scenen til showets anden semifinale.

»Jeg har måske ikke lavet så meget dansk presse, men der har været meget andet. Alle de interviews, jeg giver, laver jeg, fordi jeg vil gøre mit bedste for at få 'Breaking My Heart' ud til alle, så vi i Danmark kan få en finaleplads. Jeg vil gøre mit bedste for Danmark, så vi har prioriteret det,« tilføjer han.

Onsdag kom den dårlige prøve så oveni presset.

»De seneste par dage har så mest været fordi, den der performance ikke gik særlig godt, så jeg var nødt til lige at refocus og snakke med mit team,« siger Reiley.

»Så det var ligesom for lige at recenter det hele og være klar til i aften.«

Han forklarer, at det gik galt til prøven, fordi der var nogle tekniske ting, der ikke helt gik, som det skulle.

»Det var mest sådan tekniske problemer. Det var den første prøve, vi havde siden i sidste uge, så hele BBC havde bare brug for at refokusere, for nu er det 16 nye sange til denne semifinale, så der var lige et kamera, der pludselig gik den forkerte vej, og det forstyrrede mig, men det hele er på plads nu,« siger Reiley.

Han understreger, at nerverne har det fint, og at hans efterfølgende prøver er gået meget bedre.

»Så nu er jeg bare meget spændt og er 100 procent klar til at gøre det godt for Danmark i aften.«

Ifølge bookmakerne spås Reiley en 12.-plads til aftenens semifinale - hvilket ikke er nok, da kun ti lande går videre.

»Det er jo lidt ærgerligt, men jeg ved ikke.. Vi havde jo den der prøve i går, som ikke gik så godt. Det var den første prøve, hvor hele pressen så med, så det kan måske være derfor, at vi er røget derned, fordi vi ikke lige fik vist, hvad vi kan,« forklarer Reiley.

»Men vi ved aldrig, før selve showet begynder, og alle har været på scenen. Jeg er meget selvsikker på min sang og min optræden,« slutter han.

Vi følger begivenheden i en liveblog her på bt.dk.