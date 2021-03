Festivalerne skal fortsætte med at »planlægge forsigtigt,« lød det fra kulturminister Joy Mogensen under et samråd torsdag.

Det er langt fra en tilfredsstillende udmelding, hvis man spørger Esben Marcher, der er sekretariatschef i interesseorganisationen Dansk Live, der blandt andet varetager landets festivaler.

»Den gode nyhed var, at der arbejdes på en kompensationsordning, men den kommer godt nok lidt sent, når det blot er en indikation på, at der kan komme noget hjælp,« siger han, da B.T. taler med ham.

Det er meget svært at planlægge efter, synes han.

Dansk Live håber, at de festivaler, der ligger sidst på sæsonen, kan afholdes i 2021. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Vi kan ikke sige, hvad de (arrangørerne, red.) kan sundhedsmæssigt. Men vi kan give dem en form for sikkerhed i forhold til deres økonomiske, organisatoriske og kontraktmæssige planlægning,« lød det fra Joy Mogensen under torsdagens samråd, hvor hun blev bedt om at sætte ord på overvejelser om blandt andet vaccinepas.

Selvom der kan være noget sikkerhed i sigte for festivalerne, og at vaccinepas muligvis bliver en realitet, så er det næsten umuligt at lægge planer, forklarer Esben Marcher.

Man kan godt booke kunstnere med aftale om, at man først kan betale dem, hvis man med sikkerhed kommer til at afholde festivalen, men det er ikke let.

»Det er ikke kun arrangørerne, men også musikbranchen, der er i krise. Hvis kunstnerne, der også er dybt afhængige af at kunne komme ud at spille, skal sætte en dag af, hvor de måske kunne have spillet et andet job – er det langt fra fordelagtigt for dem,« siger sekretariatschefen.

Esben Marcher Foto: Dansk Live

Derfor er det »meget, meget, meget forsigtigt planlægning,« hvis der overhoved kan planlægges noget konkret, lyder det fra Esben Marcher.

Desuden har Sundhedsministeriet fredag meldt ud, at man ikke når at vaccinere alle danskere inden den 27. juni. Det vil først ske den 18. juli 2021.

»Det understreger behovet for en model, der kan gøre det muligt for festivalerne at afvikle på den ene eller den anden måde – også før alle er færdigvaccineret,« siger Esben Marcher.

Der mangler simpelthen en plan. En, man i festival og musikbranchen, kan planlægge efter. Man vil for eksempel gerne vide, hvordan et vaccinepas i praksis vil fungere, hvornår det præcis vil være udrullet og i hvilket omfang, det vil kunne bruges.

Alle disse spørgsmål venter man fortsat svar på, afslutter han.