»Maria, fucking, tag hende.«

Der heppes flittigt med fra sidelinjen i en video fra Københavns Hovedbanegård, hvor en pige bliver holdt nede på det kolde stationsgulv, mens tre andre piger slår og sparker hende.

Episoden fandt, ifølge B.T.'s oplysninger, sted tirsdag eftermiddag, og den er efterfølgende blevet delt igen og igen i flere lukkede Facebook-grupper.

På videoen, der varer lige under et minut, kan man se, hvordan den voldelige episode udfolder sig midt på den travle hovedbanegård.

Det fremgår, hvordan en pige sidder overskrævs på en anden pige og gentagne gange slår ud efter hende.

Ved siden af står en anden pige med en hvid taske, og hun vælger også flere gange at sparke pigen, der ligger ned.

Sidst, men ikke mindst, kan man også spotte en tredje overfaldspige, der ser ud til også at sparke den fastholdte pige.

Overfaldet varer cirka 15 sekunder af videoen, før man hører en mand sige 'HEY!' og derefter gå ind for at splitte pigerne ad.

Var du til stede på Københavns Hovedbanegård under overfaldet, eller ved du noget om sagen? Så kontakt B.T. på sebj@bt.dk.

Men hvordan kan det være, at optrinnet bliver filmet, uden at der bliver grebet ind?

Det er et godt spørgsmål. På videoen ser man flere piger, der enten står og filmer med deres mobiltelefoner, eller som blot står og overværer overfaldet.

Og så er der tilråbene.

»Jeg har ikke engang tænkt mig at gøre noget,« starter en af pigerne med at sige, før ytringerne ændrer karakter.

»Maria, fucking, tag hende,« råber en pige.

Ifølge B.T's oplysninger er Maria (B.T. har skiftet det rigtige navn fra videoen ud) ikke den pige, der holdes nede, så her lyder der altså en støtte til en af dem, der angriber den forsvarsløse pige.

Kort tid efter lyder endnu et:

»Hallo, Maria, hold fast,« råber pigestemmen igen, mens den fremmede mand prøver at få hende væk fra pigen.

Til sidst får manden fjernet pigerne fra ofret, og på deres tilbagetog fra den voldelige episode får de stadig flere jubelråb.

»Det var pisse fedt, det der,« siger en af tilskuerne.

Kort efter ser man en af overfaldspigerne komme gående mod kameraet med et stort smil på læben og hænderne i vejret, hvorefter man hører hende sige »Jeg sagde jo, at...«.

Videoen er blevet delt adskillige gange på en stor Facebook-gruppe med næsten 30.000 brugere, der er samlingssted for primært teenagere, og som på mange måder minder om de 'Mentum-grupper' på det sociale medie, som i 2017 blev beskrevet flittigt i medierne.

I kommentarsporet deltager flere af de piger, der var til stede, og endda også - angiveligt - en af dem, der var med til overfaldet. I den forbindelse skriver flere af pigerne, at den overfaldne pige 'selv er ude om det'.

B.T. er bekendt med identiteten på den overfaldne pige og en af dem, der delte slag ud, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to.

B.T. er desuden i besiddelse af videoen, men har valgt ikke at dele den af hensyn til ofret og sagens karakter.

I videoens kommentarspor skriver flere, at den forurettede pige anmeldte overfaldet til politiet umiddelbart efter. Københavns Politi oplyser dog, at det hverken kan be- eller afkræfte, at der blev anmeldt en voldsepisode på Københavns Hovedbanegård tirsdag eftermiddag eller aften.