Politiets efterforskning af det blodige mord på højgravide Louise Borglit i 2016 kommer nu under massiv kritik.

Det sker i en ny dokumentar på discovery+, der har set nærmere på Københavns Vestegns Politis håndtering af opklaringsarbejdet.

Her peger en række eksperter på flere kritisable omstændigheder, der muligvis kunne have ført til, at drabssagen kunne være blevet opklaret langt tidligere.

Måske allerede få dage efter drabet, der fandt sted en regnfuld aften 4. november 2016, da den 32-årige Louise Borglit blev dræbt med knivstik, mens hun var ude at lufte sin søsters hund i Elverparken i Herlev.

Det uhyggelige kvindedrab syntes i næsten seks år at forblive en uopklaret mordgåde. Men 6. maj i år kunne Vestegnens Politi til alles overraskelse oplyse, at man havde anholdt en 28-årig mand og sigtet ham for drabet.

Han sad i forvejen i fængsel, da han var i gang med at afsone en straf på otte års fængsel, som han fik i 2017 – altså efter drabet på Louise Borglit – for drabsforsøg på en tidligere kæreste.

Og som led i opklaringen sendte politiet i største hemmelighed en PET-agent ind i cellen til den 28-årige. Det skete i håb om, at han på hemmelige aflytninger ville tale over sig. Og det var medvirkende til, at den 28-årige nu er blevet varetægtsfængslet for kvindedrabet i Herlev.

Ifølge den nye tv-dokumentar, der er sæson to af true crime-serien 'Nogen ved noget', kunne politiet dog sandsynligvis langt tidligere have anholdt den formodede gerningsmænd.

32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik. Foto: Privatfoto Vis mere 32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik. Foto: Privatfoto

Men efterforskerne begik ifølge de to tv-journalister Bo Norström og Jesper Vestergaard Larsen en række graverende sjuskefejl.

Blandt andet på selve gerningsaftenen 4. november 2016. Her kontaktede flere naboer til den nu fængslede mand politiet og henledte opmærksomheden på ham. Politiet besøgte ham, men undlod at tage ham med til undersøgelse og afhøring.

Og fire dage efter drabet fik politiet en kendelse til at ransage den mistænktes lejlighed og kælderrum. Ransagningen kom kun til at vare 27 minutter, og selv om efterforskerne observerede flere knive og beklædningsgenstande på gulvet, blev de ikke taget med til undersøgelse for eksempelvis blod eller dna-spor af Louise Borglit.

»Det kunne meget vel være, at man kunne have opklaret den her sag inden for de første fire

dage, hvis man havde gennemført den her ransagning ordentligt,« vurderer Kurt Kragh, tidligere drabsekspert og efterforskningsleder i Rigspolitiets Rejsehold, i programmet.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

»En ransagning, som er så kortvarig, er ikke en ransagning – det er en besigtigelse,« tilføjer han.

Københavns Vestegns Politi må med års forsinkelse bede retten om en ny ransagningsbegrundelse. Den bliver begrundet med, at efterforskerne »undlod at sikre genstande til teknisk undersøgelse« ved den første ransagning.

»Det er en ren tilståelsessag, at politiet har forsømt deres forpligtelser i den her forbindelse,« siger Peter Secher, der er forsvarsadvokat og tidligere anklager, til tv-dokumentaren.

Han vurderer, at gerningskniven og det tøj, som gerningsmanden havde på, udgør de centrale spor i sagen. Begge dele er aldrig blevet fundet af politiet.

Højgravide Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016. Foto: Privatfoto/Facebook Vis mere Højgravide Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016. Foto: Privatfoto/Facebook

»Hvis man allerede 8. november – altså fire dage efter – er ude at ransage, og man i den forbindelse forsømmer at tage lige præcis knive og beklædningsgenstande med ind til undersøgelse, så er det jo en sag, der er nærmest umulig at opklare,« siger Peter Secher og betegner det som »en eklatant brøler«.

Københavns Vestegns Politi har ikke ønsket at kommentere kritikken i tv-dokumentaren med henvisning til, at der er tale om en verserende sag, som stadig efterforskes. Samme besked får B.T. også, da vi forsøger at få en kommentar fra Vestegnens Politi.

Der er premiere på første og andet afsnit af 'Nogen ved noget om Louise Borglit' på onsdag 31. august på discovery+, og første afsnit sendes også på Kanal 5.

Dokumentaren består i alt af seks afsnit – de resterende afsnit vil blive tilgængelige ugentligt.