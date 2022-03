En Chevrolet, en Citroën Picasso og en Peugeot 407 kørte fredag den 13. januar ind på Shell ved Ørbæksvej i Odense klokken 22.19, hvor flere mænd stod ud af bilerne og snakkede sammen, inden de satte sig ind igen og kørte videre.

Knap 39 minutter senere blev to mænd på 20 og 21 år udsat for et knivoverfald på Dannebrogsgade bag banegården i Odense.

Den ene blev fundet i en blodpøl – så hårdt såret, at han var i livsfare.

Efter overfaldet kørte en Chevrolet, en Citroën Picasso og en Peugeot 407 fra gerningsstedet.

Det fremgik af videoovervågning, der onsdag blev vist under et grundlovsforhør ved Retten i Odense i forbindelse med en sag, hvor ti unge mænd i alderen 19 til 25 år er sigtet for knivoverfaldet ved banegården 13. januar.

Efter grundlovsforhøret er alle ti varetægtsfængslet frem til 28. marts. Alle nægtede sig skyldige.

I alt 12 personer var ifølge anklagemyndigheden involveret i knivoverfaldet, men den ene – en 19-årig mand – blev skuddræbt natten til søndag på parkeringspladsen ved Netto og KFC på Nyborgvej i Odense.

Det bekræfter anklager Jacob Thaarup.

Inden grundlovsforhøret mandag morgen var retssalen fuld af politifolk og forsvarsadvokater, der fik styr på logistikken, før de sigtede i tre hold og iført håndjern blev ført ind i retslokalet og fik læst sigtelsen op.

Af de første tre, der fik læst sigtelsen op i retten, er to af dem fætre og henholdsvis 20 og 21 år, mens den tredje er 24 år.

Alle tre forholdt sig roligt, mens sigtelsen blev læst op.

Det samme gjaldt de næste tre, der er henholdsvis 19, 21 og 24 år, og de sidste fire, der er 22, 23, 24 og 25 år.

Samtlige ti sigtede blev anholdt på cirka samme tid tirsdag formiddag i en stor politiaktion, hvor yderligere to blev anholdt og løsladt senere samme dag. Samtidig blev flere adresser i Odense ransaget.

Ifølge Fyns Politis vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen skete knivoverfaldet som et led i en konflikt mellem grupper af personer, som er en del af en igangværende konflikt og tidligere har anvendt skydevåben.

»Det er et endog meget vanskeligt miljø at efterforske i, og derfor har vi undervejs holdt kortene meget tæt til kroppen,« sagde Jesper Weimar Pedersen tirsdag i en pressemeddelelse.

Under grundlovsforhøret onsdag bDen ene 24-årige er udover knivoverfaldet sigtet for at have været i besiddelse af 2,2 kilo hash, 400 gram kokain og en mængde skunk, da han blev anholdt tirsdag. Ifølge anklagemyndigheden var han i besiddelse af stofferne med henblik på at sælge dem videre.

Opdateres …