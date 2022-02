Fyns Politi oplyser søndag formiddag, at en 19-årig mand er blevet slået ihjel i Odense.

Det er sket på parkeringspladsen ved Netto og KFC på Nyborgvej, og politiet fik anmeldelsen klokken 02.20 natten til søndag.

Ordensmagten oplyser videre i en pressemeddelelse, at en rød Toyota Aygo med den tyske nummerplade PIRS 1409 kørte ad Nyborgvej i østlig retning umiddelbart efter mordet.

Den røde Toyota Aygo blev efterfølgende brændt af på Grevelundsvej mellem Nyborgvej og Niels Bohrs Alle i Odense på en parkeringsplads ved et mindre skovområde.

Vidner så desuden efterfølgende en mindre mørk personbil forlade den afbrændte bil og køre i retning mod Niels Bohrs Alle.

Politiet vil gerne høre fra vidner, eller andre der har oplysninger i den forbindelse på telefon 114.

B.T. har været i kontakt med Fyns Politi, som siger, at de på nuværende tidspunkt ikke har flere oplysninger om sagen.

I pressemeddelsen står der dog, at man fra politiets side har været massivt til stede i området omkring gerningsstedet med både efterforskere og patrujer, siden hændelsen fandt sted.

»Det er helt afgørende for politiet, at borgerne kan færdes sikkert og trygt i Odense. Derfor vil politiet være synligt til stede i Vollsmose og Korsløkke med fokus på sikkerheden og trygheden for borgerne i området,« lyder det i pressemeddelelsen.

Området bag Netto og KFC ved Nyborgvej og Niels Bohrs Allé er ikke langt fra Vollsmose. Det ligger opad Korsløkke kvarteret.

I de to kvarterer var der indtil for nyligt visitationszone, hvor politiet havde vide beføjelser til at lede efter våben hos private borgere.

»Jeg vil gerne slå fast, at visitationszonen hurtigt kan og vil blive oprettet igen, hvis det skønnes nødvendigt,« lød det i den forbindelse fra politidirektøren ved Fyns Politi, Arne Gram.

På daværende tidspunkt kunne man oplyse, at der siden forlængelsen af visitationszonen, der fandt sted 1. februar 2022 ikke havde været iøjnefaldende episoder, der kunne godtgøre endnu en forlængelse.

De var ellers sket seks gange, at manhavde valgt at forlænge visitationszonen kørende, da man havde nok episoder til at begrunde de udvidede beføjelser.

»Jeg er oprigtigt bekymret over, de fund vi gør, de hændelser vi ser, og de efterretninger vi får om konflikten mellem personer med tilknytning til de kriminelle grupperinger i området,« udtalte politidirektøren således i en pressemeddelelse ved en af forlængelserne.

Det var dog ikke kun i forbindelse med episoder i og omkring Vollsmose, at man oplevede problemer.

13. januar fandt et knivstikkeri sted ved Odense Banegård Center, hvor de involverede havde perifer tilknytning til bandemiljøet.