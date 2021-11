Søndag aften afgik den 18-årige Mads Arberg ved døden, efter han var blevet udsat for et knivstikkeri. Politiet havde forsøgt at yde førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde.

Nu taler familien ud for første gang efter den skæbnesvangre aften, hvor de mistede deres søn og bror.

»Søndag mistede vi vores elskede søn og kærlige bror. Endnu kender vi ikke til fulde omstændighederne, der har taget ham fra os, men vi står tilbage med savnet og sorgen over aldrig at skulle se ham igen,« skriver familien Arberg.

»Vi beder om pressens forståelse for, at vi har brug for fred til at sørge og være der for hinanden. Derfor besvarer vi ikke nogen henvendelser og håber samtidig på respekt for vores ønske om, at afskeden med vores dreng bliver uden pressens deltagelse,« står der fortsat.

Foruden sin mor og far efterlader Mads Arberg sig en søster og en storebror.

18-årige Mads Arberg blev søndag aften 31. oktober dræbt på tragisk vis i Viby. Vis mere 18-årige Mads Arberg blev søndag aften 31. oktober dræbt på tragisk vis i Viby.

Familien har tidligere delt et rørende Facebook-opslag, hvor de blandt andet skrev:

»Du havde en fantastisk personlighed. Du kunne altid få folk til at grine og var altid klar på sjov. Vi er mange, der savner dig. Tak for at være den bedste søn og lillebror, man nogensinde kunne ønske sig.«

Mads Arberg havde sin daglige gang på Aarhus Handelsgymnasium i Viby, hvor han var elev. Mandag blev alle eleverne orienteret, og der blev flaget på halv, sat lys og blomster i Mads' minde.

Der er indtil videre blevet anholdt fem i sagen. Fire af de anholdte har været i et grundlovsforhør og er blevet varetægtsfængslet – den sidste blev løsladt med det samme, men er sigtet for at have bortskaffet beviser.

En af de varetægtsfængslede erkendte vold med døden til følge – men nægter drab. De resterende nægter sig skyldige.

Politiet meldte onsdag ud, at der kan komme flere anholdelser i sagen.