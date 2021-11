Søndag aften mistede 18-årige Mads Arberg fra Højbjerg livet, da han blev stukket ned i Viby. Nu sætter familien ord på den tragiske hændelse, som har ændret deres liv for altid.

»Kære Mads, 18 år var slet ikke nok tid med dig! Vi elsker dig så meget, og vi kan ikke klare tanken om, at vi aldrig kommer til at opleve noget sammen med dig igen.«

Ordene kommer fra et rørende Facebook-opslag, som Mads Arbergs nærmeste familie tirsdag eftermiddag har delt på deres profiler, hvori de udtrykker deres dybeste sorg over, at de fra det ene sekund til det andet søndag aften fik taget deres elskede søn og bror fra sig.

»Du havde en fantastisk personlighed. Du kunne altid få folk til at grine og var altid klar på sjov. Vi er mange, der savner dig.«

»Tak for at være den bedste søn og lillebror man nogensinde kunne ønske sig,« skriver de videre i opslaget, som B.T. Aarhus har fået lov at citere og bringe billeder fra af familien.

Den 18-åriges familie sætter nu ord på det frygtelig tab af deres søn og lillebror. På billedet ses fra venstre: Mads Arberg, hans søster og storebror. Nedst ses hans far og mor. Foto: Privat Vis mere Den 18-åriges familie sætter nu ord på det frygtelig tab af deres søn og lillebror. På billedet ses fra venstre: Mads Arberg, hans søster og storebror. Nedst ses hans far og mor. Foto: Privat

Mads Arberg afgik søndag aften ved døden, efter at han ved 21-tiden blev udsat for et knivstikkeri ved Ormslevvej i Viby.

Politiet fik anmeldelsen kort efter og var hurtigt fremme på stedet, hvor de ydede førstehjælp, men Mads' liv stod ikke til at redde.

Foruden sin mor og far efterlader Mads Arberg sig en søster og storebror.

På Facebook udtrykker storebroren sit store savn til sin lillebror i et separat opslag, som B.T. Aarhus ligeledes har fået lov at citere fra.

»Jeg savner dig allerede så meget Mads. Du kunne være åhh så træls, men alligevel var du den bedste lillebror i hele verden. Der var så meget jeg havde glædet mig til at vi skulle opleve sammen. Nu glæder jeg mig bare til, at vi en dag kan ses igen, så jeg kan fortælle dig om det hele.«

»Jeg elsker dig.«

Mads Arberg havde sin daglige gang på Aarhus Handelsgymnasium i Viby, hvor han var elev. Mandag morgen blev alle 1.000 elever orienteret, og flaget kom på halv. Mange var desuden forbi for at sætte lys og blomster i det 18-årige offers minde.

Mads Arberg kom fra Højbjerg og var elev på Aarhus Handelsgymnasium i Viby. Foto: Privat. Vis mere Mads Arberg kom fra Højbjerg og var elev på Aarhus Handelsgymnasium i Viby. Foto: Privat.

I Facebook-opslag kommer familien derfor også med en stor tak til alle, som er kommet med blomster, har sendt beskeder eller kærlige tanker.

»Vi sætter stor pris på at have så mange mennesker omkring os i denne forfærdelige tid. Vi elsker dig forevigt. Hvil i fred Mads,« står der til sidst i opslaget.

To 19-årige mænd blev kort efter drabet anholdt og sigtet for drabet. De blev mandag eftermiddag begge varetægtsfængslet i fire uger frem til den 25. november. De nægter sig skyldige.

Tirsdag eftermiddag blev endnu en formodet medgerningsmand anholdt. Der er endnu ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår han skal i grundlovsforhør.

Østjyllands Politi er stadig i den indledende fase af efterforskningen, og det er derfor begrænset, hvor mange oplysninger de har delt med offentligheden om sagen.

Mandag oplyste de dog, at det tyder på, at den afdøde har haft en form for relation til gerningsmændene, og i grundlovsforhøret af de to 19-årige kom det frem, at de havde forsøgt at frarøve ham værdier.

B.T. Aarhus følger sagen.