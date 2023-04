En falsk mail er lige nu i omløb, hvilket har fået politiet til at advare om den.

I mailen fremgår det, at YouSee har gjort det nemmere for kunder at anmode om refusion.

Desværre er det fup, og mailens eneste formål er at gøre det nemmere for svindlere at snyde folk.

Sydjyllands Politi advarer i et Tweet om fupmailen.

‘En ny type fupmail, der kan havne i din indbakke. Umiddelbart ser det ud som god service, så du nemmere kan få penge retur, hvis der er fejl i fakturaen. Men der er tale om forsøg på at fiske efter dine data, så de kan misbruges’, skriver politiet.

Er mailen endt i din indbakke, så slet den med det samme.

