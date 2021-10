En familieudflugt til Legeborgen i Varde udviklede sig voldeligt for en mor til to, da hun fik en lussing af en medtrafikant.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Lørdag omkring klokken 13:45 var den 30-årig kvinde på vej mod Legeborgen i Varde - et legeland med klatretårne, rutsjebaner og kuglebade.

Hun havde to børn på fire og seks år i bilen, da hun røg uklar med en anden billist.

Episoden udviklede sig voldeligt, da billisten besluttede sig for at afstraffe hende fysisk.

Kvinden kørte i en VW Golf og kom angiveligt til at køre lidt for langt frem i et kryds.

Ifølge Jydske Vestkysten kom hun til at holde til ulempe eller fare for en modkørende trafikant, en ældre sølvgrå personbil.

Ifølge anmeldelsen fulgte bilisten efter kvinden. Han trådte ud ud af sin bil og gav hende en lussing med flad hånd.

To dage senere anmeldte kvinden episoden til politiet.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil gerne i kontakt med eventuelle vidner til episoden.

Bilisten beskrives som dansk, cirka 30 år, lys i huden, omkring 185 cm høj.

