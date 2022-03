På to dage har syv varebiler og to huse været udsat for indbrud. I alle tilfælde er der blevet smadret en rude, inden indbruddet er begået.

Det oplyser Nordjyllands Politi over for B.T.

I Brønderslev, hvor seks af indbruddene er begået, arbejder man med en teori om, at de er begået af samme gerningsmand.

»På grund af geografien og modus, så ser vi en sammenhæng. Det minder om hinanden, og der er blevet stjålet det samme alle steder,« siger Peter Skovbak, politikommissær ved Nordjyllands Politi, der efterforsker indbruddene i Brønderslev.

Det er el- og håndværktøj, der er blevet stjålet – alt sammen natten til onsdag.

Indbruddene er begået på følgende gadenavne:

Frederiksgade

H. C. Andersens Alle

Rolfgade

Skjoldsgade

Og indbruddene i de to huse er begået på Frejasvej og Uffesgade. Her er der blevet smadret en rude ved det ene hus – og brudt et vindue op ved det andet.

Natten til torsdag var den så gal igen. Denne gang i Aars, knap 75 kilometer fra Brønderslev.

Her har tre varebiler fået smadret en rude og stjålet el- og håndværktøj. Indbruddene er sket på følgende steder:

Kong Knuds Vej – i perioden fra klokken 22 onsdag aften til torsdag morgen klokken 06.30

Peder Stubsvej – i perioden fra klokken 09.15 onsdag til torsdag morgen klokken 05.30

Hans Egedes Vej – i perioden fra midnat onsdag og til torsdag morgen

Mikkel Brügmann, der også er politikommissær ved Nordjyllands Politi, siger, at politiet fortsat er ved at undersøge de tre indbrud i Aars.

Han afviser dog ikke, at det kan være samme gerningsmand – også med indbruddene i Brønderslev.

»Vi har af og til indbrudsbølger, hvor de bevæger sig mellem forskellige byer og landsdele,« siger han.

Umiddelbart har politiet dog ikke mange spor at gå efter.

Derfor sender de en appel til offentligheden om at henvende sig, hvis man ved eller har set noget på de ovenstående steder.

Politiet kan træffes på telefon 1-1-4.