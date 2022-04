Nu bliver vi snart klogere på, hvad der skete den skæbnesvangre juniaften sidste år, da politibetjenten Stefan Nymann blev påkørt af en vanvidsbilist og efterfølgende endte i koma med en svær hjerneskade.

Retssagen mod 21-årige Mohamad Younes, der er tiltalt for påkørslen 18. juni, er nemlig netop blevet berammet ved Retten i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

I alt er der afsat 11 dage til nævningesagen, der begynder 4. maj. Dagene strækker sig ind i juni, og der forventes at falde dom 16. juni.

Den 21-årige vanvidsbilist er blandt andet tiltalt for med en hastighed på mindst 80 kilometer i timen at have kørt frem for rødt lys mellem to vognbaner i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus.

Her påkørte han betjenten, der befandt sig i krydset i forbindelse med, at politiet forsøgte at få standset bilen. Han er også tiltalt for efterfølgende at køre fra stedet og undlade at hjælpe den sårede betjent.

Derudover er han tiltalt for 27 andre forhold. Herunder 14 forhold, som også er overtrædelser af færdselsloven.

Den 21-årige erkender, at han har ført bilen den 18. juni, men nægter sig derudover skyldig i alle tiltalerne, har hans forsvarsadvokat tidligere fortalt til B.T.

B.T. følger sagen.