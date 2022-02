Anklagemyndigheden mener, at påkørslen af den 31-årige betjent Stefan Nymann i sommer, er af de aller groveste tilfælde af vanvidskørsel.

Derfor vil de gå efter, at få straffen forhøjet til mindst det dobbelte, hvis 21-årige Mohamad Younes bliver kendt skyldig.

Det fortæller anklager ved Østjyllands Politi Bjørn Fogh Sørensen til B.T.

»Det kan også være mere. Ved nogle tilfælde af vanvidskørsel ser man en strafforøgelse på 150 procent, altså halvanden, for eksempel ved uagtsom manddrab. Der ved jeg godt, vi ikke er, men man kigger på skadens omfang,« siger han.

Anklagemyndigheden mener nemlig, at både Mohamad Younes påkørsel af en betjent, der måtte springe for livet, da han forsøgte at stoppe ham og hans efterfølgende påkørsel af Stefan Nymann i sekunderne efter, går ind under vanvidskørsel og dermed strafskærpelserne for vanvidskørsel, der trådte i kraft den 31. marts sidste år.

Heraf fremgår det nemlig blandt andet, at straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel skal forhøjes med 100 procent.

I den 31-årige politimands tilfælde fik han på grund af påkørslen flere hjerneblødninger, delvist sammenklappede lunger og en hjerneskade, som gør, at han i dag, syv måneder efter ulykken, stadig ikke kan gøre nogen ting selv.

Dermed kan straffen også sagtens komme til at blive væsentligt højere end fire år, som er det mindste, når man taler nævningesager, som denne, fortæller anklageren.

»Grunden til, at sagen skal køre som en nævningesag, er, at man har vurderet, at det koster mindst fire år, men det er vigtigt at understrege, at det mindst er fire år. Det skyldes blandt andet, at det er et område, som er blevet skærpet med vanvidskørsel-pakken, og det er min vurdering, at det falder ind under det. Det betyder en enorm strafskærpelse,« siger Bjørn Fogh Sørensen.

Han kan dog på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på, hvad hans samlede strafpåstand bliver, hvis den 21-årige bliver kendt skyldig.

Det skyldes blandt andet, at den 21-årige mand, foruden påkørslen af den unge betjent, også er tiltalt for 27 andre forhold. Herunder 14 forhold, som også er overtrædelser af færdselsloven.

Den 21-årige mand er blandt andet tiltalt for​ for tre gange at have kørt over for rødt lys, at have kørt i en busbane, at have brugt en venstresvingsbane til ligeudkørsel, at have kørt 117 km/t på Ringvejen, hvor man må køre 70 km/t, og for brug af håndholdt mobil under kørsel.

Alt sammen forhold, som var egnet til at fremkalde fare for andre trafikanter. Det fremgår af anklageskriftet i sagen, om B.T. har fået aktindsigt i.

Og alle disse ting skal, hvis han bliver kendt skyldig, lægges sammen til en samlet straf.

»Indtil nu lægger snittet på fire års fængsel, men hvor meget vi skal over, kan jeg ikke sige nu. Det afhænger meget af, hvad der kommer frem i Retten, og hvad det bliver, der bliver ført af beviser,« siger Bjørn Fogh Sørensen og fortsætter:

»Man vurderer ikke straffen efter et kugleramme-princip, men kigger på det hele samlet. Derfor er det også svært på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvad den endelig straf bliver.«

Den 21-årige erkender, at han har ført bilen den 18. juni, men nægter sig derudover skyldig i alle tiltalerne, oplyser hans forsvarsadvokat til B.T.

Det er endnu uvist, hvornår sagen skal for retten i Aarhus.