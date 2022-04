Et kolonihavehus har mistet livet i flammerne.

Det står klart mandag morgen.

For selvom Nordjyllands Beredskab stadig arbejder på stedet, står huset desværre ikke til at redde.

»Huset er mere eller mindre brændt ned og står ikke til at redde. Heldigvis er der kun tale om materielle skader,« siger Thomas Ottesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Både politi og brandfolk er til stede på adressen i Ålykke, Aalborg, ligesom ejeren også er kørt ud på adressen.

»Vi fik ret hurtigt fat i ejeren, som nu er kørt ud i kolonihaven og taler med politiet. Forhåbentlig kan det være med til at gøre os klogere på brandårsagen,« siger Thomas Ottesen.

Det er nemlig uvist, hvad der har startet branden.

Thomas Ottesen forklarer, at der måske kan være tale om en elektrisk radiator eller en olieklud, der er selvantændt.

»Ved at tale med ejeren kan vi danne os et bedre indtryk af de mulige scenarier, men det er noget, vi også kommer til at undersøge nærmere, når slukningsarbejdet er færdigt,« siger han.

Meldingen om branden lød klokken 05.17 mandag morgen. En time senere var der nogenlunde styr på de største flammer, men efterslukningsarbejdet er stadig i gang på stedet.