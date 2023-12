De havde tillid til ham, og han skulle passe på dem.

I stedet udsatte en 42-årig mand to mindreårige piger for gentagende seksuelle overgreb.

Onsdag fik han fem års fængsel ved retten i Nykøbing Falster, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Pigerne var henholdsvis otte og ni år gamle, da overgrebene fandt sted over en periode fra juni til november i 2022, dels på Sydsjælland, dels på Nordfalster.

»Det er en meget alvorlig sag,« siger senioranklager Charlotte Skovmand-Malmberg fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i en pressemeddelelse.

»Udover, at der er tale om overgreb på børn, er overgrebene begået over flere måneder, og mens den dømte har fungeret som en omsorgsperson for de forurettede.«

»Jeg er derfor tilfreds med, at retten har valgt at følge anklagemyndighedens påstand om en længere fængselsstraf,« siger hun.

Den 42-årige blev dømt efter bestemmelserne om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år og for blufærdighedskrænkelse.

Han blev også dømt for at have pornografiske billeder af personer under 18 år på sin pc.

Den dømte nægtede sig skyldig og valgte at anke dommen.

