En intern strid i rockerklubben Bandidos har nu medført, at en hel afdeling i rockerklubben kollektivt vælger at smide vesten.

Det erfarer B.T. fra flere kilder med indsigt i miljøet. Her er der tale om afdelingen i Ishøj, der har opsagt medlemskabet i rockerklubben, fordi de ifølge B.T.s oplysninger beskylder et medlem fra Bandidos' afdeling i Københavns sydhavn for at være stikker.

Om det er vitterligt er rigtigt, ved kun de involverede parter. Men i forbindelse med sagen har der ifølge B.T.s oplysninger været holdt flere møder med ledende medlemmer.

Her har man fremlagt dokumentation, der ifølge Ishøj-afdelingens opfattelse dokumenterer 'stikkeriet'.

Den interne strid har stået på i en periode, og lørdag kulminerede den med, at Ishøj-afdelingen endegyldigt sagde farvel.

Det sker efter, at Ishøj-afdelingen ifølge oplysningerne har stået hårdt på, at den stikker-beskyldte rocker skulle smides ud af klubben.

Det er ikke sket, og derfor blev det i stedet et fælles farvel fra Ishøj-afdelingen.

Selvom at Bandidos tidligere i år fejrede 30-års jubilæum, så er de afdelinger i henholdsvis Ishøj og Københavns Sydhavn kun få år gamle.

Begge er opstået i forbindelse med, at rockerklubben i de senere år har søgt at udvide medlemsskaren.

Her har klubben hentet en del nye medlemmer fra det kriminelle indvandrerbandemiljø, og netop afdelingen i Sydhavnen og afdelingen i Ishøj har en god del medlemmer, der tidligere var bandefolk.

I forbindelse med sagen har B.T. rettet henvendelse til talsmand, Kent 'Kemo' Sørensen.

»Det har vi ingen kommentarer til,« lyder det fra talsmanden.

Hør mere om den mulige forbudssag i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her: