Til sommer – knap syv år efter drabet på Louise Borglit – bliver sagen efter alt at dømme afgjort.

Således er den blodige drabssag nu blevet berammet ved Retten i Glostrup, oplyser Københavns Vestegns Politi, der ligeledes beskriver, at sagen kommer til at strække sig over adskillige dage.

»Sagen om knivdrabet fra november 2016 i Herlev kommer for Retten i Glostrup 2. maj 2023. Der er afsat 11 retsdage og den sidste planlagte retsdag er 23. juni 2023,« lyder det.

På anklagebænken sidder en 29-årig mand, som altså er tiltalt for at have frarøvet den gravide kvinde livet en mørk novemberaften i 2016. Her luftede den 32-årige kvinde hund i Elverparken i Herlev, da hun blev overfaldet og stukket flere gange i kroppen med en kniv.

Der skulle gå godt fem og et halvt år, før politiets efterforskning af sagen førte til en anholdelse.

Selve anholdelse fandt sted bag tremmer, da den 29-årige formodede gerningsmand på daværende tidspunkt afsonede en dom for drabsforsøg.

