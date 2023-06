Frygten for igen at blive tvangsindlagt var det, der drev en 31-årig psykisk syg mand til at stikke sin læge i brystet med en urtekniv under et hjemmebesøg.

»Han ville have papiret, som han troede ville kunne få ham indlagt«

Forklaringen kom fra advokat Christian F. Jensen onsdag under den afsluttende procedure i retssagen mod den 31-årige psykisk syge mand fra Amager, der er tiltalt for at have dræbt sin læge.

Papiret er en note, som lægen, Morten Sæther, havde skrevet under besøget. Det var advokatens påstand, at den 31-årige som følge af sin ubehandlede psykiske sygdom var af den overbevisning, at han ville blive tvangsindlagt, hvis Morten Sæther fik lov at forlade lejligheden med noten.

Den lille note skal de to også have skændtes om oppe i lejligheden. Hvad der stod i noten, meldes der intet om.

Udover noten mente advokat Christian F. Jensen, at der var flere forhold, der talte for, at den 31-årige ikke ville dræbe, som ellers var anklagemyndigheden påstand.

Blandt andet at tiltalte undskyldte til sit offer, og valget af en urtekniv som våben.

I retten viste man et billede af skuffen, hvorfra kniven blev taget. Her kunne man se, at der var andre større knive. Og det var ikke nogen tilfældighed ifølge advokaten.

»Det tyder på, at tiltalte ikke i sin tilstand har haft til hensigt at gøre mest mulig skade på nogen, det tyder på, at det han ville var noget andet. Måske ville han true sig til papiret?,« spurgte advokaten og fortsatte.

»Hvis han havde til hensigt at slå nogen ihjel, hvorfor så ikke tage en større kniv?«

Omdrejningspunktet for onsdagens procedurer var spørgsmålet om, hvorvidt den 31-årige skal dømmes for manddrab, som anklagemyndigheden påstår. Modsat mener hans advokat, at han skal dømmes for grov vold, som den 31-årige også har erkendt at have begået.

Anklagemyndigheden mente, at den 31-årige stak for at dræbe lægen, og ellers må han have været klar over, at et stik i hjertet ville dræbe.

Om den 31-årige bliver fundet skyldig afgøres torsdag.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: