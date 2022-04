En 49-årig mand har siden torsdag været indlagt, efter han pådrog sig voldsomme skader i forbindelse med en arbejdsulykke.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

Ulykken skete i Nørresundby, hvor den 49-årige var i færd med at udføre et arbejde omkring en silo.

Manden er nu indlagt på Aalborg Universitetshospital i kritisk tilstand.

Men de nærmere omstændigheder omkring ulykken, kan politiet ikke dele for nuværende. Politiet kan altså hverken be- eller afkræfte, at manden er faldet ned fra siloen.

»Det er noget af det, vi er i gang med at få præciseret. Også i forhold til hvor det præcist er, han befinder sig, da han bliver fundet,« siger politietkommissær ved Nordjyllands Politi, Michael Karstenskov.

»Men jeg vil helst ikke konkludere noget, før vi har fået klarlagt, hvad der er sket.«

Politiet kan heller ikke oplyse, hvem der alarmerede politiet i sagen – men at politiet rykkede afsted torsdag morgen klokken 07.

Ulykken er blevet meldt til Arbejdstilsynet, der sammen med politiet undersøger de nærmere omstændigheder omkring ulykken.