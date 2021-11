Skyldsspørgsmålet blev afsagt i sidste uge. I dag, onsdag – som også er retssagens sidste dag – skulle den endelige fængselsstraf fastsættes.

Det drejer sig om sagen mod den 21-årige Frederik Borregaard Eriksen, der er kendt skyldig for i 2020 at have slået sin 53-årige far ihjel med mindst 14 hammerslag.

Den endelige dom er netop blevet læst højt ved Retten i Hjørring, hvor den 21-årige er blevet idømt fængsel i 12 år, skriver Ritzau.

Drabet skete 24. juli sidste år på Lonesvej i Hjørring, da der angiveligt opstod et optrin mellem den 21-årige og dennes far.

Optrinnet udviklede sig, idet den 21-årige igen og igen tildelte sin far slag med en hammer.

Hvorfor det skulle udvikle sig i sådan en grad, kunne den dømte ikke huske, da han afgav forklaring i vidneskranken 7. oktober.

Derudover måtte han også flere gange bekende, at der var adskillige svar, han ikke kunne give anklageren. Dertil svigtede hukommelsen, sagde han.

Det var sønnen, der alarmerede politiet. Inden havde han placeret et bælte om sin fars hals. Ifølge hans forklaring ville han få sin far til besvime, før han ringede 112.

Alligevel valgte han ikke at fortælle politiet, hvad der var sket 24. juli. Han var bange for at ryge i fængsel. Han fortalte først om hændelsen fire dage senere, da politiet fandt en blodig hammer på sønnens værelse.

Herefter blev han anholdt og sigtet for drab.

Ifølge den 21-årig havde faderen gentagne gange været voldelig og udvist et had. I vidneskranken 7. oktober forklarer den dømte også, at faderen truede ham på livet, efter han fandt en joint, han mente tilhørte sønnen.

»Han råbte og skreg. Han sagde, at næste gang han så mig med stoffer, så ville han slå mig ihjel. Han slog mig med knyttet hånd, og jeg fik blå mærker på arm og mave. Jeg var bange for min far.«

Den 21-årige hævdede sålede, at han handlede i nødværge, men det har Retten altså tilsidesat.

Michael Juul Eriksen, forsvarer til den 21-årige, oplyser til B.T., at han sammen med sin klient har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til at anke dommen.

»Retten har vurderet, at der er tale om drab. Så strafudmålingen er efter den praksis, der nu ligger.«

»Men vi har alligevel udbedt os betænkningstid. Det er voldsomt for en ung mand at få en straf på 12 års fængsel, så det betyder noget, om vi går videre med sagen,« lyder kommentaren fra Michael Juul Eriksen.