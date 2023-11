En 15-årig dreng varetægtsfængsles i surrogat i tre uger efter knivstikkeriet i Grenaa søndag, der kostede en jævnaldrende dreng livet.

Det har Retten i Randers netop afgjort.

Kendelsen blev ikke kæret.

Den 15-årige er sigtet for at have dræbt den jævnaldrende dreng med et knivstik i brystet. Ifølge Østjyllands Politi kendte offer og gerningsmand hinanden og meget tyder på, at de to havde en eller anden form for uoverensstemmelse, der endte i en konfrontation.

Foruden drab er den 15-årige sigtet for forsøg på grov vold mod en anden person - også en 15-årig dreng - som fik flænset hul i jakken, men ikke blev ramt.

»Det er en ven til den afdøde, der er med, og som bliver ramt i jakken af kniven, da der sker en konfrontation på stedet. Det er stadig vores overbevisning, at det er den afdøde og den anholdte, der har en uoverensstemmelse, og den eskalerer så søndag aften,« lyder det fra vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Ifølge anklager Jesper Rubow er sagen »sindssyg tragisk«

»En ung mand er i en sindssyg tragisk sag fængslet for grov vold med døden til følge. Det viser igen, hvor farligt det er at gå med kniv, sagde Jesper Rubow, da retsmødet var forbi,« fortalte han efter retsmødet til Ritzau.

Det var søndag aften klokken 17.47, at politiet modtog en anmeldelse om, at en 15-årig dreng var blev stukket med kniv på Stationsplads i Grenaa.

Den 15-årige afdøde var elev på Ryomgaard Realskole. Elever og medarbejdere mødte derfor mandag morgen ind til et stort chok.



