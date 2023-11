Både elever og medarbejdere på Ryomgaard Realskole er mandag morgen mødt ind til et kæmpe chok.

Det er nemlig ikke mange timer siden, at en 15-årig elev fra skolen blev knivdræbt på Grenaa Station. Drengen blev hentet i ambulance kort efter søndag aften, men hans liv stod ikke til at redde.

»Der er meget stille på skolen, og det er meget tragisk og uvirkeligt. Det er uforståeligt, og alle er meget berørte af det, fortæller skoleleder Henrik Lisbjerg mandag formiddag til TV2 Østjylland.

Han fortæller, at eleven gik i 9. klasse på skolen og at alle klasser på årgangen har fået hjælp af en krisepsykolog.

Derudover har skolen valgt at tænde et lys på bordet, hvor eleven plejede at sidde, ligesom flaget på skolen står på halvt.

En jævnaldrende dreng blev anholdt kort efter knivdrabet. Han er nu sigtet for manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers klokken 11.00.

Ifølge Østjyllands Politi kendte de to drenge hinanden.

»Det ser ud til, at de har haft en eller anden form for uoverensstemmelse, der søndag aften endte i en konfrontation,« lyder det vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse.

Politiet understreger, at de ikke ser nogen tilknytning til bandemiljøet, ligesom det heller ikke er noget opgør i det kriminelle miljø.

»Det tyder på, at det er nogle stridigheder, der er eskaleret, men vi er i fuld gang med at afdække, hvad der er gået forud for drabet,« fortæller vicepolitiinspektøren.

Det var søndag aften klokken 17.47 at politiet mod en anmeldelse om, at en 15-årig dreng var blev stukket med kniv på Stationsplads i Grenaa.

Østjyllands Politi hører fortsat gerne fra vidner, der kan have set episoden søndag aften. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på tlf. 114.

