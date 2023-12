En 15-årig dreng bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Her er han sigtet for at have dræbt en jævnaldrende dreng ved at have stukket ham med kniv i brystet på Grenaa Station søndag aften klokken 17.45.

Det skriver TV 2 Østylland, DR og Ritzau der er til stede i retten.

Han sigtes også for forsøg på grov vold mod en anden person ved at have stukket ud efter ham. Men det mislykkedes, da han ramte personens jakke og altså ikke på kroppen.

Endeligt er han sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Ifølge TV 2 Østjylland virkede den sigtede meget berørt, inden dørene til retsmødet blev lukket og pressen og pårørende derfor måtte forlade lokalet.

Kort inden grundlovsforhøret oplyste Østjyllands Politi, at de to 15-årige havde en relation til hinanden.

»Det ser ud til, at de har haft en eller anden form for uoverensstemmelse, der søndag aften endte i en konfrontation,« forklarede vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard i en pressemeddelelse.

Politiet understregede også, at de ikke ser nogen tilknytning til bandemiljøet, ligesom det heller ikke er noget opgør i det kriminelle miljø.

»Det tyder på, at det er nogle stridigheder, der er eskaleret, men vi er i fuld gang med at afdække, hvad der er gået forud for drabet,« fortæller vicepolitiinspektøren.

Den 15-årige afdøde var elev på Ryomgaard Realskole. Elever og medarbejdere mødte derfor mandag morgen ind til et stort chok.

Det var søndag aften klokken 17.47 at politiet modtog en anmeldelse om, at en 15-årig dreng var blev stukket med kniv på Stationsplads i Grenaa.

Østjyllands Politi hører fortsat gerne fra vidner, der kan have set episoden søndag aften. Har du oplysninger, kan du kontakte politiet på tlf. 114.

