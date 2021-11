»Engang drømte jeg om at blive optaget i The Mile High Club. Senere frygtede jeg at ende i Klub-27, og så endte det i stedet med Klub 4. Ja, jeg er nu far til fire.«

Sådan skriver komikeren Geo, som har det borgerlige navn Christian Geo Heltboe, på sin Facebook.

Her han delt et billede af sig selv, den nytilkomne datter Vega og en hånd i baggrunden, som holder fire fingre op.

»Jeg må indrømme, at jeg skriver dette indlæg med et smil på læben. Dels, fordi jeg selvfølgelig er lykkelig for familieforøgelsen, men i den grad også fordi jeg aldrig troede, jeg skulle/ville ha’ børn,« lyder det.

Men – som han selv påpeger – er det gået helt anderledes.

Han fik nemlig også børn i både 2019 og 2020, mens hans første datter, Effie, kom til verden i 2008.

De to seneste graviditeter skete ved hjælp af fertilitetsbehandling, fordi komikerens sædkvalitet var ramt af den kemoterapi, han tidligere har modtaget i sin kamp mod testikelkræft.

Men denne gang har der ikke været et laboratorium involveret, lyder det.

»Mine mange timers slid på tennisbanen har båret frugt. Jeg har nemlig ikke bare forbedret min serv og topspinsbaghånd – tennis har også gjort mig fertil igen. Så derfor er Vega ikke lavet i et laboratorium, men på en onsdag, da vi ikke havde flere serier at se på Netflix,« skriver den 46-årige komiker.

Geo er gift med Ditte, som han også ynder at kalde 'Lægen fra Aarhus'.