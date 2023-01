Lyt til artiklen

Den seneste tid har rygterne svirret, om det nu også bare var et venskab, der blomstrede mellem den 32-årige tidligere realitystjerne Pernille Nygaard og den 51-årige tv-vært Kåre Quist.

Det påstod parret selv, men så fik kæresterygterne ekstra fut, da de delte billeder fra en hyggelig solskinsferie sammen i forrige uge.

For nylig dukkede deres navne så op på gæstelisten til Reality Awards, hvor de skulle være ankommet sammen onsdag aften.

Men den plan er altså blevet ændret i sidste øjeblik.

»Jeg kommer i hvert fald, sagde Pernille Nygaard inden showet og gled høfligt af på B.T.s spørgsmål om, hvorfor de ikke skulle følges ad til realityfesten alligevel.

»Jeg kommer, og det bliver så hyggeligt. Vi skal bare have en fest, være glade og have det godt – det er bare det, jeg har brug for i aften,« lød det fra den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager.

Mange, der så parret på gæstelisten, havde nok håbet, de ville bruge onsdagens show til at bekræfte deres forhold. Men sådan blev det altså ikke.

Da Pernille Nygaard få timer senere ankom til Cirkusbygningen, havde hun i stedet sin far med som ledsager. Og her nægtede hun ligeledes at tale om Kåre Quist.

B.T. forsøger fortsat at få en kommentar fra nyhedsværten.