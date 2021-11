»Nu kan jeg ikke holde det hemmeligt længere.«

Sådan skriver Anne Gadegaard i et opslag på Instagram og i et indlæg på hendes blog.

Her afslører hun, at dét, hun ikke længere kan holde hemmeligt, er, at hun skal have lavet nye bryster.

I sit blogindlæg sætter den 30-årige tidligere MGP-stjerne ord på, hvorfor hun har valgt at få foretaget en brystoperation:

»Jeg har aldrig tænkt at jeg skulle have lavet mine bryster. Jeg har altid været så glad for dem! Men efter amningen sluttede med Filippa, så skete der bare noget med dem,« skriver hun og fortsætter:

»De blev rigtig små, og helt flade. Hver gang (og stadigvæk) jeg kigger mig i spejlet, bliver jeg rigtig ked af det. Jeg føler desværre også, at der er rigtig meget tøj, jeg ikke længere kan have på, fordi mine bryster ikke er pæne i tøjet.«

Anne Gadegaard fortæller videre, at det var meningen, at hun skulle have lavet sine bryster i begyndelsen af året, men at operationen blev aflyst på grund af corona.

Nu skal de i stedet laves til december.

»Jeg forventer ikke, at nogen forstår mit valg, da det er mine følelser og mine bryster,« skriver hun og fortæller, at brystoperationen ikke nødvendigvis vil betyde, at hun ikke skal have flere børn i fremtiden.

Lige nu ønsker hun dog ikke at få flere børn.

»Nu skal Filippa snart starte i børnehave, og så jeg skal lige have nogle timer alene for mig selv, de dage hun er i børnehave og nyde den tid alene. Og mine nye babser,« skriver hun og fortsætter:

»Nu kender jeg også flere, som har fået lavet bryster, og som får børn efterfølgende, hvor både brysterne ser ud, som de gjorde til at starte med, og amningen er fin. Så for mig giver det ikke mening at vente med at få lavet mine bryster, til jeg MÅSKE skal have et barn.«