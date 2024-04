Hvid dug på bordene i det lokale forsamlingshus, rejecocktails til forret, taler, der varer lidt for lang tid og en jukebox, som spiller 'Bonsoir Madame' på repeat.

Lige der har du opskriften på en helt habil 50 års fødselsdagsfest.

Men når man hedder Beckham til efternavn (og Victoria og David til fornavn) er det som, at 'habil' ikke er helt nok.

Det blev tydeligt, da Victoria Beckham i weekenden fejrede sin 50 års fødselsdag i London.

Victoria Beckham fejrede sin 50-års fødselsdag med et brag af en fest. Foto: Jeffrey Mayer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Victoria Beckham fejrede sin 50-års fødselsdag med et brag af en fest. Foto: Jeffrey Mayer/AP/Ritzau Scanpix

Her havde David Beckham - på samme måde, som han i 90'erne og 00'erne servicerede Manchester Uniteds angribere - sørget for, at intet manglede.

Ifølge The Sun brugte han lidt over to millioner kroner på festen. Penge, der blandt andet gik til at booke den eksklusive klub Oswald, som kun er for medlemmer. Her kunne gæsterne skåle i champagne, der kostede 26.000 kroner flasken og nyde en menu, der er sydafrikansk inspireret.

Og nu, hvor vi er ved dem, gæsterne, så var det en ganske stjernebesat flok, som havde takket 'ja' til invitationen.

Skuespillerne Salma Hayek, Jason Statham, Eva Longoria og Tom Cruise var alle på plads. Sidstnævnte gjorde sig endda positivt bemærket ved sin ankomst, da han hjalp en fotograf, som var faldet, på fødderne igen.

Én glimrede dog ved sit fravær - svigerdatteren Nicola Peltz, som er gift med Brooklyn Beckham.

I stedet for at fejre Victoria Beckham, brugte hun tiden med sin bedstemor. En hilsen på de sociale medier blev det dog til.

»Tillykke til min smukke svigermor Victoria Beckham. Jeg er så ked af, at jeg ikke kan være med til at fejre dig og give dig et kram. Jeg sender alt kærlighed fra mig og min bedstemor,« skrev hun.

Det fravær blev dog opvejet af, at modellen Rosie Huntington-Whiteley, filminstruktør Guy Richie, kokken Gordon Ramsey og sangeren Marc Anthony også var trukket i deres stiveste puds for at fejre Victoria Beckham.

Det var dog især fire kvindelige gæster, som løb med opmærksomheden.

Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Chisholm og Melanie Brown mødte alle op - og dermed var den ikoniske gruppe 'Spice Girls' samlet.

Dette skulle selvfølgelig fejres med et lille nummer, og i en video, som David Beckham optog, kan de fem ses synge med på deres hit 'Stop', mens de viste, at de ikke havde glemt dansetrinene fra dengang, de dominerede hitlisterne.

»Den bedste gave at være genforenet,« har Victoria Beckham efterfølgende skrevet til et billede af de fem, som hun har delt på Instagram.

Victoria Beckhams dansetrin blev ikke mindre imponerende af, at hun ankom til festen på krykker på grund af en brækket fod. Den sorte støvle, der skal beskytte hendes fod, mens den heler, var dog til lejligheden udskiftet med højhælede sko.

Måske var det aktiviteten på dansegulvet, der gjorde, at hun til sidst forlod festen på usædvanlig vis.

Her blev hun nemlig båret ud på ryggen af David Beckham til en ventende bil.

Det er langt fra første gang Beckham-familien viser, at de ved, hvordan en fest skal holdes.

Da Brooklyn Beckham og Nicola Peltz i 2022 blev gift i Florida, var gæstelisten om muligt endnu mere overdådig, og prisen løb angiveligt op i hele 27 millioner kroner.

Her var dog ikke Beckham-parret, men derimod brudens far, milliardæren Nelson Peltz, som pungede ud.