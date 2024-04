'Jeg er færdig her, logger af.'

Beskeden fra den 54-årige skuespiller Warwick Davis, hvis hustrus død blev annonceret i sidste uge, landede søndag på det sociale medie X.

Men nu er skuespillerens to børn ude at undskylde for tweetet på deres fars vegne.

Det gjorde nemlig flere af Warwick Davis' 662.000 følgere bekymrede.

Familien er i dyb sorg efter Samantha Davis død, skriver de i en udtalelse til BBC. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Familien er i dyb sorg efter Samantha Davis død, skriver de i en udtalelse til BBC. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix

'Tak til jer alle for at passe på vores far. Han tager lidt tid væk fra de sociale medier. Han undskylder, hvis hans sidste besked vakte nogen bekymring. Vi sætter pris på al jeres kærlighed og støtte,' skrev Annabelle og Harrison Davis fra deres fars Twitter-profil.

Samantha Davis gik bort den 24. marts. Ligesom sin mand spillede hun også med i en Harry Potter-film, og sammen var de med til at starte velgørenhedsorganisationen for personer med dværgvækst Little People UK.

Det var britiske BBC, der annoncerede Samantha Davis' død.

»Hun var en unik karakter, der altid så den lyse side af livet, hun havde en skør humoristisk sans og grinte altid af mine dårlige jokes,« sagde Warwick Davis til BBC.

Warwick Davis har spillet med i flere film. Heriblandt Harry Potter-serien, hvor han i løbet af seriens otte film spillede ikke mindre end tre forskellige roller.