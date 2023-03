Lyt til artiklen

Kathrine Heindahl har både set landsholdkammeraterne Mie Højlund og Louise Burgaard sygemelde sig med stress, og senest gjaldt det landsmanden Mikkel Hansen.

Alligevel er det ikke mange sportsstjerner, der har stået frem og fortalt offentligheden om, hvad de har gået og kæmpet med.

Det er vi heldigvis godt på vej imod, og Mikkel Hansen har været med til at bane vejen, mener Kathrine Heindahl.

»Det er jo sindssygt hårdt at dyrke elitesport, så det ville også være mærkeligt, at der ikke var nogen stress-cases. Det er jo desværre bare den vej, samfundet går. Der er bare mange sygemeldinger med stress, og det gælder også vores erhverv. Jeg kan kun opfordre til, at man mærker efter, og det er fandeme vigtigt, at man har det godt, og at samfundet skaber et rum for, at det er okay,« siger hun.

Mie Højlund (th.) gik ned med stress i 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund (th.) gik ned med stress i 2017. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er, uanset om du er mand eller kvinde, og hvilket erhverv, man har. Så jeg tror, at dét, nogen står frem og åbent fortæller, hvorfor de er sygemeldt, gør, at vi kan nedbryde det her tabu, der er. Jeg føler allerede, at samfundet er godt på vej med at flere og flere jo også melder åbent ud om, hvorfor de er sygemeldt.«

Mikkel Hansen var i januar med til at sikre dansk VM-guld for tredje gang i træk, men efterfølgende måtte han sige stop.

Bægeret var fyldt op, og den danske håndboldstjerne blev sygemeldt på ubestemt tid med stress-symptomer, lød forklaringen fra Aalborg Håndbold.

Og ifølge Kathrine Heindahl er der da heller ingen tvivl om, at en slutrunde kræver meget som håndboldspiller.

Mikkel Hansen vandt VM-guld med Danmark i januar. Foto: Jan Woitas Vis mere Mikkel Hansen vandt VM-guld med Danmark i januar. Foto: Jan Woitas

»Det er benhårdt. Så kan alle mulige godt have en holdning og en mening til vores erhverv, og at vi i gåseøjne bare dyrker sport. Men det er benhård business. Det handler jo også om kroner og øre i vores branche, så der er et sindssygt load på. Vi er bare i gang rigtig mange dage om året.«

»Det er et konkurrencemiljø, og der er rigtig mange, der har forventninger. Jeg tror, det kunne have ramt på alle mulige tidspunkter, men der er et rigtig højt stressload på os lige efter en slutrunde, fordi det er både fysisk og mentalt rigtig hårdt,« fortæller hun.