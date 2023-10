Jagten på Christina Roslyngs afløser er i gang.

Den tidligere danske landsholdsstjerne stopper i sin rolle som team manager på det danske kvindelandshold efter VM-slutrunden på hjemmebane.

Og det er en forholdsvis ny udvikling, fortæller sportschef i DanskHåndbold, Morten Henriksen.

»Vi har da snakket om, hvordan det er at være væk fra familien, men det er ikke mere end et par uger siden, jeg fik det at vide,« siger han til B.T.

Og det er netop af hensyn til familien, at Roslyng stopper, som TV 2 kunne skrive fredag.

Det sker blot et halvt år efter, hun forlængede sin aftale med landsholdet, da landstræner Jesper Jensen forlængede i samme ombæring.

Nu håber Henriksen, at han kan have en afløser klar i det nye år.

»Nu fik spillerne meldingen til den her samling (kampene mod Kosovo, red.), og så skal jeg sætte mig ned med Jesper (Jensen, red.) og Lars (Jørgensen, red.). Vi vil selvfølgelig gerne have en på plads, når vi mødes til første samling i 2024. Vi håber jo, det bliver et travlt år med OL og EM-slutrunde,« siger han.

For et halvt år siden gik Roslyngs stilling fra at hedde 'Team Manager' til 'People of Culture Manager', fordi hun har ydet et stort bidrag med at ændre kulturen på holdet.

Christina Roslyng under VM kampen i gruppe F mellem Danmark-Congo i Granollers, lørdag den 4 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christina Roslyng under VM kampen i gruppe F mellem Danmark-Congo i Granollers, lørdag den 4 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det arbejde vil man gerne fortsætte.

»Jeg er glad for det, hun har bidraget med. Da Jesper Jensen tog over, kom hun og gav på hele trivselsdelen en ny dimension. Hendes nye stillingsbetegnelse kom af, at et af hendes store mantraer er, at landsholdet skal være et godt sted at være. Det har passet godt på det, vi gerne ville,« siger Henriksen og fortsætter:

»Vi får aldrig en én-til-én-erstatning for Christina, og det er måske heller ikke nødvendigt. Det ser anderledes ud, end da hun startede, så vi skal kigget på beskrivelserne for stillingen, så vi kan finde en ny spændende person, der kan fortsætte det gode arbejde.«

Der er især to faktorer i jobbet, der er vigtige, mener han.

»Vi er også nødt til at se i øjnene, at det ikke er i nærheden af at være en fuldtidsstilling, så det handler om at finde en, der kan kombinere det med sit civile job. Og så er der det menneskelige. Det handler om at fungere sammen med en spillergruppe og en ledergruppe i meget lang tid i intense perioder, hvor du er sammen 24/7.«

Foruden Christina Roslyng har Mette Vestergaard tidligere været i stillingen. Om det bliver endnu en tidligere landsholdsspiller, der sætter sig i sædet, må tiden vise.