Hun har i årevis stået på de største fodboldstadioner rundtomkring i hele Europa og interviewet alle de store fodboldstjerner på både engelsk og spansk.

Luna Christofi er af samme årsag på fornavn med store navne som Sergio Ramos og Zinedine Zidane, og derfor var det også en kæmpe omvæltning, da hun pludselig blev kastet ind i en ny sportsgren.

Efter at have brugt stort set al sin tid på fodbold skulle hun nu også dække Formel 1, og det var ikke nemt for den ellers så rutinerede reporter.

Det fortæller hun i podcasten 'Rejsen', der har Danijel Drux fra fodboldprogrammet 'Sat af' som vært.

Sportsjournalist Luna Christofi bor i Spanien, hvor hun dækker Champions League-kampe og Formel 1-løb for NENT. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg blev virkelig sat tilbage i mit arbejdsliv det første år, jeg lavede Formel 1. Det var lige et par lussinger med: 'Du kan ikke gå på vandet'. Det troede jeg måske lidt, jeg kunne. Det var rigtig sundt for mig, men det var godt nok også hårdt. Jeg var fuldstændig udmattet, fordi der måtte jeg bare erkende, at jeg ikke kendte sporten,« fortæller den 53-årige Luna Christofi fra sit hjem i Spanien og fortsætter:

»Jeg fik fem dages varsel, så det var ikke, fordi jeg var utjekket. Jeg havde simpelthen ikke muligheden. Jeg havde en dårlig kemi med Kevin Magnussen det første år. Det var hårdt.«

Siden er hun blevet meget mere komfortabel og tryg ved at være en del af det store Formel 1-cirkus, som hun i den grad også er kommet til at holde af.

Den mangeårige tv-reporter er da også vant til at møde et væld af store sportspersonligheder i sit job, og hun forsøger derfor også altid at gøre en dyd ud af at være nærværende og respektfulde over for dem, hun interviewer.

Foto: Søren Bidstrup

Noget, der blandt andet betyder, at hun også har fået et tæt forhold til en vaskeægte verdensstjerne – faktisk den største stjerne af dem alle i Formel 1-feltet.

»Lewis Hamilton er syvdobbelt verdensmester i Formel, måske den bedste nogensinde. Og ham har jeg fået et meget, meget tæt forhold til. Så tæt, at han rent faktisk bekymrede sig om mig, da jeg var syg i efteråret,« siger Luna Christofi om det rørende øjeblik.

»Men der er ingen tvivl om, at det forhold er blevet bygget op af, at han synes, han er blevet behandlet ordentligt, og han har følt nærværet i interviewsituationen, og så selvfølgelig det med, at man er der igen, igen og igen,« fortsætter hun.

Du kan høre hele interviewet med Luna Christofi lige her.