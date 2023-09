Prisen er bare gået én vej. Ned, ned, neeeeeeeeeed.

»Der er tale om et dramatisk prisfald. Bunden er røget helt ud af markedet,« siger Jan Vedde, solcellechef i European Energy.

Sådan skriver Finans.dk. Det handler om prisen på solcellerpaneler.

Her skyldes det store prisfald, at markedet for polysilicium – der er en afgørende ingrediens i fremstillingen – simpelthen er blevet oversvømmet, fordi storleverandøren Kina har sat produktionen voldsomt op.

Prisen er faktisk historisk lav på råvaremarkedet.

I øjeblikket koster et kilo polysilicium 10,7 dollar. I start-2022 var prisen 30 dollar.

Og det har altså betydet, at det også kan mærkes hos forbrugerne.

Hos selskabet Viasol er det mest almindelige solcelleanlæg til et parcelhus således faldet fra cirka 150.000 kroner til cirka 120.000 kroner.

Prisen er dog minimalt på vej op igen i Kina.