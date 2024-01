Det var det perfekte tilbud, da Martin Christensen lod sig friste.

Men havde han i september, da han gjorde købet, kendt til det kommende forløb, havde han lagt sine penge et andet sted.

Nu står han tilbage og har givet tusindvis af kroner for noget, der endte med at være meget mindre værd.

Samsung lokkede nemlig med to telefoner til én telefons pris, men problemet var bare, at han – efter måneders venten – kun endte med at modtage én telefon.

»Det er helt skandaløst. Det er ligesom at sælge en bil, og så kommer den frem uden forsæder,« siger Martin Ryg Christensen.

Godt nok modtog Martin Ryg Christensen telefonen, der var til ham selv, men den Samsung-telefon, hans papsøn skulle have, udeblev.

Efter at han adskillige gange rettede henvendelse til Samsung og endda blev lovet, at den manglende telefon ville blive sendt til ham, endte det med, at den ekstra telefon – en Samsung A23 5G – blev annulleret.

Telefonen var først tænkt som en julegave til Martin Ryg Christensens papsøn. Da det ikke kunne lade sig gøre, skulle den så gives som fødselsdagsgave til papsønnen. Heller ikke det lykkedes, da telefonen aldrig kom.

Nu har Martin Ryg Christensen været nødt til at finde på en anden løsning til papsønnen, og som kompensation for den manglende telefon har han fået tilbudt en voucher på 10 procent af hans næste køb hos Samsung.

»Jeg vil ikke være tvunget til at skulle købe hos Samsung for at få den rabat, som de jo lovede mig i kampagnen tilbage i september,« siger Martin Ryg Christensen.

»På det tidspunkt mener jeg, at en Samsung Galaxy A23 5G kostede omkring 2.500 kroner, så det betyder, jeg skal bruge for 25.000 kroner for at få samme rabat.«

Martin Ryg Christensen siger, at det efterhånden ikke handler om pengene, men mere den behandling, han har været ude for.

Eksempelvis var det ham selv, der skulle tage fat i Samsung et godt stykke tid efter, han per mail var lovet, at mobilen ville ankomme.

»Jeg har været Samsung-kunde i over ti år, men det her har været helt vildt. Jeg ved ikke, om jeg vil være kunde ved dem igen.«

B.T. har kontaktet Samsung for at få et interview, og de har efterfølgende sendt en skriftlig kommentar.

»Vi har efter B.T.s henvendelse fundet ud af, at vi har haft en uregelmæssighed i vores redemption-system, som desværre har gjort, at et par håndfulde kunder ikke har modtaget de tilgifts-produkter, som de retmæssigt skulle have modtaget i forbindelse med vores kampagne i september« lyder det fra landechef Claus Holm.

»Det er yderst beklageligt, og vi er i fuld gang med at kontakte de kunder, som er blevet ramt af problemet, så de kan få deres produkter. Og vi vil sørge for, at en lignende fejl i vores system ikke kan ske igen.«

Martin Ryg Christensen har fået – efter Samsung blev kontaktet af B.T. – tilsendt en ekstra telefon og en større procentdel på en mulig fremtidig handel.