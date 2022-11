Lyt til artiklen

Danmarks måske mest ulækre kro finder man i det ellers så smukke og naturskønne Sønderjylland.

Her har Døstrup Landevejskro i Skærbæk en langvarig historik med dårlig hygiejne.

»Senest har vi fundet museekskrementer i køkkenet, og det er bare no-go af hensyn til fødevare- og forbrugersikkerheden,« siger Tine Lykkeberg, sektionsleder i Fødevarestyrelsen, til B.T.

Som konsekvens er Døstrup Landevejskro blevet sat i virksomhedskarantæne i foreløbig fire måneder.

Muselort på gulv i fødevarelokale. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Muselort på gulv i fødevarelokale. Foto: Fødevarestyrelsen

Karantænen betyder, at kroen har forbud mod at sælge og producere mad.

»Det er uhyre sjældent, at vi gør brug af den mulighed i lovgivningen. Men vi bruger reglen her, fordi vi fra februar 2020 til oktober 2022 har været i virksomheden 14 gange og blandt andet givet kroen ni bøder og politianmeldt dem seks gange.«

»Det er i et omfang og af en alvor, som vi ellers sjældent ser. Derfor har vi lukket kroen indtil 25. februar,« siger Tine Lykkeberg.

Kroejer Hans Henrik-Hjortshøj er imidlertid rasende over forbuddet.

Skimmelvækst i isterningmaskine. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Skimmelvækst i isterningmaskine. Foto: Fødevarestyrelsen

Han siger til B.T., at han har en skadedyrsbekæmpers ord for, at det ikke var muselort, som Fødevarestyrelsen fandt.

Det var derimod 'bare' døde fluer.

»Fødevarestyrelsens forbud er givet på et totalt forkert grundlag. Vi føler os meget små. Det minder om minksagen. De vil ikke indrømme, de har begået fejl, men hytter i stedet deres eget skind,« siger Hans Henrik-Hjortshøj.

Men den forklaring afviser Fødevarestyrelsen blankt.

Museekskrementer på hylde i lokale, hvor der blev opbevaret takeaway-bakker, sodavandssirup og ølfustager. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Museekskrementer på hylde i lokale, hvor der blev opbevaret takeaway-bakker, sodavandssirup og ølfustager. Foto: Fødevarestyrelsen

»Det kan godt være, at ejeren siger, at kroens skadedyrsfirma ikke har fundet museekskrementer. Men det har vi. Vores medarbejdere er rutinerede og kan godt genkende en muselort, når de ser den,« siger Tine Lykkeberg.

»Vi har da også billeddokumentation, der tydeligt viser, at der heller ikke har været styr på skadedyrssikringen på kroen.«

Døstrup Landevejskros historie går tilbage til 1861. Adspurgt om den exceptionel dårlige smileyhistorik indrømmer Hans Henrik-Hjortshøj, at der er blevet begået fejl.

Han forsikrer dog, at han har rettet op på disse. Blandt andet er kroens kok blevet fyret.

»Vi har givet personalet for lang snor, og det har været svært at kontrollere de ansattes rengøring og håndtering af fødevarer,« siger kroejeren.