Lange køer af børn og unge. Flere råber og skriger, og enkelte besvimer sågar, mens de venter i den store menneskemængde foran butikken.

Energidrikken Prime er på rekordtid blevet eftertragtet blandt unge.

Flere gange har det skabt tumultagtige scener, når butikker har reklameret med, at de er leveringsdygtige i den hypede vare. I sidste uge måtte politiet rykke ud, da en kiosk på Amager delte gratis flasker ud.

Men de dyre dråber er ikke bare populære hos de yngste forbrugere:

Prime er heller ikke godkendt af de danske myndigheder, og derfor også ulovligt at sælge i Danmark – fordi energidrikken vurderes at kunne være skadelig.

Den indeholder nemlig så store mængder af A-vitaminer og koffein, at de unge potentielt risikerer at få skader på leveren.

Det er i høj grad noget, der giver anledning til bekymring, understreger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

»Det er meget alvorligt. Især når man tænker på, at det er et produkt, der henvender sig særligt til børn og unge. Det er også derfor, Fødevarestyrelsen nu gennemfører og varsler en kontrolkampagne. De vil simpelthen have det af hylderne så hurtigt som overhovedet muligt,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Tirsdag lancerede Fødevarestyrelsen en kampagne, hvor myndighederne går målrettet efter forhandlere, der sælger Prime i Danmark.

Superstjerner som Logan Paul og KSI står bag energidrikken, der lige nu et kæmpe hit på det sociale medie TikTok.

Selvom både indpakningen og markedsføringen går specifikt efter børn og unge, er priserne hverken SU- eller lommepengevenlige: Det koster 99 kroner for en halv liter. Der er sågar eksempler på unge, der sætter tom emballage til salg på nettet.

Niels Philip Kjeldsen kalder hysteriet om produktet og især de høje priser på Prime for »absurd.«

»Nu viser det sig så, at det er et produkt, som slet ikke er godkendt til det danske marked. At man har indført det her produkt i danske butikker uden tilladelse, og at det så er blevet solgt i massivt omfang – tilsyneladende især til unge mennesker – på baggrund af en bølge af hype,« siger forbrugerredaktøren og tilføjer:

»Man skal huske på: Når produkter ikke er godkendt, så er de potentielt skadelige.«