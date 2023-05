Den populære læskedrik Prime bliver solgt ulovligt i Danmark.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Energidrikken, som superstjernerne Logan Paul og KSI står bag, er lige nu et kæmpe hit på det sociale medie TikTok. Det har gjort de kulørte plastikflasker til en eftertragtet varer blandt især børn og unge.

I sidste uge skabte det tumultagtige scener, da en butik på Amager uddelte Prime gratis.

Normalt koster de farvestrålende flasker mere en 100 kroner for en halv liter.

Men Fødevarestyrelsen er ikke begejstret.

Prime er ikke anmeldt og godkendt i Danmark, og derfor er det ikke lovligt at sælge produktet i Danmark.

De famøse dråber har nemlig et højt indhold af vitaminer og koffein, og det bekymrer både myndighederne og mange forældre.

Fødevarestyrelsen forsøger at stoppe salg af berigede fødevarer, som ikke er godkendt i Danmark, og det er netop her, det halter for de amerikanske producenter.

Prime er på nuværende tidspunkt ikke godkendt af de danske fødevaremyndigheder.

Hvis Prime-drikkene overholdt reglerne for tilsatte mængder, ville det derfor være enkelt for importørerne, at registrere de enkelte produkter, så de lovligt kan sælges i Danmark.

Hvis Prime-produkter er tilsat stoffer eller mængder af tilsætninger, som ikke er forhåndsgodkendt, så skal produktet igennem en sundhedsfaglig godkendelse. Det er ikke sket.

»Hvis en producent som Prime tilsætter mere vitamin, mineral, aminosyre eller koffein end tilladt, så opstår der risiko for forbrugeren. Derfor er det et krav, at produkter med tilsætninger bliver anmeldt, så Fødevarestyrelsen kan holde øje med, at sundhedsskadelige produkter ikke kommer på markedet. Hvis et produkt ikke er anmeldt, er det ulovligt at sælge i Danmark,« siger enhedschef Henrik Dammand Nielsen.

Når Fødevarestyrelsens tilsynsførende finder ikkegodkendte berigede drikke- og fødevarer i butikker og danske webshops, får de forbud mod salg.