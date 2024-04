Foråret kommer listende, og det samme gør danskernes lyst til at tage en tur i sommerhus.

Dette ville, under normale omstændigheder, være sød musik i en sommerhusudlejers ører, men for DanCenter er det blevet en klagesang.

»De har på under 65 dage ødelagt 65 års godt omdømme.«

Sådan lyder det fra marketing- og brandingekspert William Atak, som står bag virksomheden Atak Nordic, og som i sin egen podcast har vendt hele DanCenter-krisen.

Problemerne startede, da DanCenter pludselig – med kort varsel – begyndte at aflyse bookinger.

Det skete blandt andet for Mikkel Manniche, som skulle på weekendtur med en flok venner.

Siden da er det kun blevet værre med et sommerhus uden møbler, ferielejligheder, hvor nøgleboksen ikke kunne åbnes, og et sommerhus, der stank af kattepis.

DanCenter har beklaget de mange bookingproblemer, og firmaet har lovet bod og bedring.

Men dette ændrer ikke på, at håndteringen har været for dårlig. Det mener William Atak.

»De har ikke været særligt proaktive, og de har været for lang tid om at komme med løsninger, så kunderne kan føle sig godt tilpas.«

»Det er en virksomhed, der har eksisteret i 65 år, de omsætter for rigtig mange penge og laver 7.000 bookinger om året. Det er en stor organisation, så selvfølgelig har de en professionel ledelse, der ved, at de naturligvis vil få nogle kunder, der brokker sig, så der er nogen, som har sovet i timen.«

Hvis DanCenter fra starten havde gjort mere for at imødekomme de frustrerede kunder, kunne det have gjort en stor forskel.

»Når du har skuffet og gjort nogle sure, så skal du skabe en god oplevelse efterfølgende. Den gode oplevelse er ikke nødvendigvis lig med, at alle bliver glade, men det kan give tryghed. Men hvis man ringer, og man ikke kan komme igennem, eller man skriver og ikke får svar, er det med til at skuffe ovenpå en skuffelse.«

Det siges, at tiden heler alle sår, men sådan forholder det sig ikke helt, når det kommer til en shitstorm.

Her kan tiden tværtimod blive et stort problem.

»Hvis man har håndteret shitstormen rigtigt, er tid godt, men hvis man ikke har håndteret den rigtigt, er tid virkelig skidt. En langvarig shitstorm kan få meget mere alvorligere konsekvenser end den oprindelig shitstorm. Og i DanCenters tilfælde har tid været rigtig skidt.«

»Så kan det være, de begynder at tænke: 'Der må være noget om det, så vi må hellere holde os fra DanCenter',« forklarer William Atak.

DanCenter blev i 2019 opkøbt af den indiske hotelkæde OYO.

