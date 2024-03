Den danske ferieudlejningsgigant DanCenter har den seneste tid været centrum for lidt af et stormvejr.

Nu lægger man sig fladt ned og beklager.

Det oplyser DanCenter i en pressemeddelelse på baggrund af, at en række kunder den seneste tid har været ramt af aflysninger.

»Vi beklager meget de seneste begivenheder og forstår den frustration, dette har forårsaget vores boligejere og lejere,« siger Peter Mortensen, der er regional forretningsudviklingschef for DanCenter, og tilføjer:

»Vi er i fuld gang med at løse udfordringerne hurtigst muligt og med gennemsigtighed. Samtidig tager vi afgørende skridt for at forbedre vores service på alle områder.«

På Trustpilot og i Facebook-grupper har flere danskere de seneste dage delt deres dårlige oplevelser med DanCenter.

En af de uheldige kunder er 18-årige Mikkel Manniche.

Fredag i sidste uge (uge 12) skulle han på en længe planlagt weekendtur med en flok venner, han kender fra efterskoletiden.

Sommerhuset ved Hou Hals i Nordøstjylland skulle danne rammen for genforeningen for den store venneflok, men torsdag morgen led de store weekendplaner et knæk.

»DanCenter skrev, at de desværre måtte aflyse vores booking af driftsmæssige årsager, og at det ikke var muligt for dem at finde en erstatning til os i tide,« fortalte Mikkel Manniche forleden til B.T.

I pressemeddelelsen oplyser DanCenter, at man tidligere på måneden igangsatte et program med henblik på at tilbyde flere reservationer midt i sæsonen til boligejere for at øge deres indtægter.

Det førte dog til aflysninger af en række reservationer.

»Og det blev modtaget dårligt af både boligejerne og lejere. Det beklager DanCenter mange gange,« lyder det.

DanCenter oplyser i pressemeddelelsen, at man vil tilbagebetale kunderne.

Derudover oplyses det, at man for at kunne håndtere antallet af henvendelser og opkald samt refundere kunderne aflyser »de berørte reservationer i nogle grupper ad gangen«.

Den næste omgang af aflysninger vil blive iværksat i den anden uge af april, lyder det.