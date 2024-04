Ingen senge. Ingen stole. Ingen borde. Ingenting.

Kun et tomt hus.

Det var det nedslående syn, der mødte tre vennepar, som havde lejet et sommerhus i Marielyst hos DanCenter i påskeferien.

Komfuret var frakoblet, og brændeovnen var pist væk.

Helle Bristorn har ikke meget til overs for DanCenter. Foto: Privatfoto.

»Det var tragikomisk. Nu kan vi grine af det, men det kunne vi ikke, da vi ankom til huset,« fortæller Helle Bristorn, der var med på turen.

Vennerne tog hen på det lokale DanCenter-kontor, men der var ikke meget hjælp at hente, så de ringede til firmaets akuttelefon.

»Efter cirka 30 minutter får vi fat i en mand, der taler med indisk accent og er svær at forstå. Vi får besked på at sende en mail, og så kan vi kontakte dem dagen efter. Han siger, at vi jo kan sove i bilen,« fortæller Helle Bristorn.

Vennerne booker et bed and breakfast for natten.

Dagen efter tager de ind på DanCenters lokalkontor for at klage over hændelserne, og de forlanger at få en refusion på 120 procent, som udlejeren tilbyder, hvis man ikke får den aftalte vare.

De tre vennepar ankom til et fuldstændigt tomt sommerhus. Foto: Privatfoto.

Dorthe Friis er lokal ejerservicechef i DanCenter.

Hun siger:

»Jeg har kigget på sagen, og det viser sig, at der har været en vandskade i huset. Vi har ikke fået kontaktet gæsterne, og så er sagen røget i glemmebogen. Det er en fejl fra vores side.«

Dorthe Friis beklager også, at de tre vennepar har svært ved at få kontakt til DanCenter og ikke har fået ordentlig hjælp, da de ringede til akutlinjen.

Mange ting fra andre rum var samlet på badeværelset i sommerhuset, som tre vennepar havde lejet. Foto: Privatfoto.

»Der er en medarbejder, som ikke har fået kigget ordentligt på sagen, og det skal vi have strammet op på. Det er helt klart vores fejl. De får deres penge igen og en voucher på 20 procent oveni, som man gør, når der er sket en fejl fra vores side,« siger hun.

Hvad siger du til kritikken af, at I er så svære at få kontakt til, når man står med et problem?

»Vi arbejder på et nyt system, så vi indenfor de næste fire til seks uger får et callcenter, der skal kunne klare de mange opkald,« siger Dorthe Friis.

Fire til seks uger er lang tid. Hvad skal folk så gøre indtil, hvis de får problemer?

»Vi håber på at starte det op i næste uge, men der er også en tid med oplæring. Det er ikke bare noget, der lige kommer op at køre, så vi vil ikke love noget, vi ikke kan holde.«

Så hvad skal man gøre indtil?

»Kontakt lokalkontoret eller skriv en mail.«

Tilbage sidder Helle Bristorn med en dårlig fornemmelse.

»Den sommerhustur vi længe havde set frem til, blev absolut ikke som forventet og hele forløbet er under al kritik,« siger hun, og fortsætter:

»Det virker som et meget uprofessionelt firma. Jeg synes, at det minder om bedrageri og ren bondefangeri.«