Christian Eriksen er klar til at gøre comeback på landsholdet efter sit uhyggelige kollaps i sommer.

Sådan lyder det nu fra Brentford-manager Thomas Frank.

Frank har allerede set rigeligt fra Eriksen til at vurdere, at den danske stjerne sagtens kan få en plads, når landstræner Kasper Hjulmand på tirsdag udtager sin trup til testkampene mod Holland og Serbien.

Det sagde han på et pressemøde fredag.

Foto: CHRIS RADBURN

»Det er selvfølgelig op til Kasper at beslutte. Formmæssigt? Der er han klar,« sagde Thomas Frank og fortsatte:

»Han spillede 90 - faktisk 98 - minutter mod Norwich, og forhåbentlig spiller han 90 mod Burnley og 90 mod Leicester, og så er det et rigtig fint antal minutter.«

»Det er ikke sådan, han aldrig har spillet fodbold eller prøvet noget. Han er en meget erfaren spiller og person, men jeg tror, det er en samtale, som Christian og Kasper skal have sammen,« sagde den danske Brentford-manager, som har et tæt forhold til Kasper Hjulmand.

Dermed kan Christian Eriksen efter alt at dømme se frem til endnu en gang at være i startopstillingen, når Brentford søndag møder Burnley i Premier League.

Og meget tyder altså også på, at det trækker op til et comeback i landsholdsuniformen for Eriksen.