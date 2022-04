Der kommer en ny landsholdsbaby til verden.

Andreas Christensens bedre halvldel Katrine Fogt Friis har nemlig offentliggjort et billede på Instagram, hvor hun viser den gravide mave frem og har krydret opslaget med en baby-emoji.

Det har allerede affødt lykønskninger fra fruerne til Mateo Kovacic og Chelsea-forsvarerens tidligere landsholdskollega Nicolai Jørgensen.

Det fremgår ikke, hvornår den lille forventes at komme til verden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af katrine friis (@katrinefogtfriis)

'AC' står til gengæld i en svær situation i den engelske klub, da han har kontraktudløb til sommer og derfor ikke kan forvente meget spilletid i resten af sæsonen. Da han fik chancen sidst gik det også skidt til, for her ramte danskeren slet ikke det tårnhøje niveau, som han ellers er kendt for.

Til gengæld kan det hele hurtigt vende, når juni er forbi, for der er det den klare forventning, at han slutter sig til et andet storhold, som efter alt at dømme er Barcelona.

Om ikke andet kan han og partneren se frem til den store baby-lykke inden for længe.