Trods menneskesmugling – politiet dropper sag mod dansk skandaleklub

Krisen kradser fortsat i skandaleklubben Jammerbugt FC.

Men det ender trods alt ikke i en politisag, at klubben – som B.T. afslørede – har smuglet afrikanske spillere ud af Danmark.

Det fik dengang Nordjyllands Politi til at bekræfte, de havde kig på klubbens tvivlsomme metoder.

Udlændingekontrolgruppen fortæller dog nu til B.T., at der ikke kan startes en egentlig efterforskning, før der foreligger en anmeldelse.

Det fortæller vicepolitiinspektør og afdelingsleder Lasse Kragh.

»På baggrund af B.T.s artikler har vi været inde og kigge alle de spillere, der har været registreret til kampene i sæsonen, om der rent politimæssigt var noget at komme efter,« siger han og understreger, at så længe, der ikke foreligger »en decideret anmeldelse, kan vi ikke gøre noget«.

B.T.s kilder, der fortalte om menneskesmuglingen, har ikke ønsket at stå frem eller gå videre med sagen af frygt for konsekvenserne.

Det gør det svært for politiet, siger Lasse Kragh.

»I vores undersøgelser har vi ikke fundet noget, der gav anledning til en egentlig efterforskning,« siger vicepolitiinspektøren, der fortæller, man fortsat vil holde øje med klubben.

Jetsmark Stadion i Pandrup. Foto: Henning Bagger

Politiet er ikke alene om at have et vågent øje på klubben fra Pandrup, der sidste måned rykkede ud af første division.

Ifølge Spillerforeningen har mere end 10 spillere ikke fået hele deres løn.

Det er langtfra første gang, at Klaus-Dieter Müller, klubbens tyske ejer, har økonomiske udfordringer.

Klaus-Dieter Müller.

Sådan har det været i flere måneder, selvom tyskeren har forsikret om, at pengene skulle komme og undskyldt sig med 'tekniske problemer'.

»Vi har misforstået regler og begået fejl. Det må man indrømme. Men at Spillerforeningen nu bruger disse småfejl til at ødelægge klubben, taler for sig selv,« lyder det i et svar fra klubbens ejer, Klaus-Dieter Müller til DR.

Senest er holdet blevet tildelt et skrivebordsnederlag for 2-2-kampen mod Esbjerg, fordi man har brugt en ulovlig spiller.